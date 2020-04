Rubio: “La responsabilidad de otorgar prisiones domiciliarias a presos peligrosos es exclusiva de los jueces”

Luego del revuelo que se originó a raíz de la liberación de presos en el país donde el poder judicial, amparándose en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas“, RSM habló con el Jefe de Fiscales, Fernando Rubio, para conocer la situación de los presos no solo en nuestra ciudad, sino en la provincia.

Rubio explica que la situación es grave, y lo explica de la siguiente manera, “en nuestra zona le dieron libertad domiciliaria a una persona condenada por violación, pero al no haber la suficiente cantidad de pulseras electrónicas, con el fin de monitorearlos, los jueces le dan prisión domiciliaria sin pulsera y con el personal policial abocado a hacer cumplir las medidas tomadas por el virus COVID-19, es imposible controlarlos. Se puede hacer una vez cada tanto un rondin, pero no con la asiduidad que se necesita”, indicó.

“Lo más importante de todo esto es saber que las cárceles de Neuquén, están impecables, es decir, en algunas cárceles puede haber un exceso de población, pero éstas no supera el 7%. En ese sentido, se podría decir que es un lujo lo que tiene la provincia en materia carcelaria. El ideal sería que haya 0% de sobrepoblación, pero es claro que estamos en una situación privilegiada sin dudas, en materia de internación. La otra situación, que es respecto a la sanidad. Las unidades de detención de la zona, de acuerdo a los médicos que realizaron los relevamientos están también impecables. Debido a que justamente no hay peligro en cuanto a la sanidad, la jueza de Ejecución, decretaron el cierre de las cárceles, esto significa que no ingresa nadie respecto a familiares o visitas. Además del estricto control sobre los internos y el personal”, explicó Rubio.

Hace algunos días en los noticieros televisivos se pudieron observar diferentes imágenes de cómo presos grababan con teléfonos celulares motines y peleas en las cárceles del país. Respecto a este tema el fiscal explicó que “en el interior de las unidades de detención se permitió el ingreso de celulares, que no es que los usan libremente, tienen determinado horario y control por parte de las autoridades, pero que los pueden utilizar sin problemas con sus familiares, incluso realizando videollamadas. Toda esa realidad nos permite estar en una situación verdaderamente buena en la provincia respecto al resto del país. Ahora, todo esto no quitó la posibilidad de que le den la prisión domiciliaria a un abusador sexual”.

Rubio también hizo mención sobre el caso del hombre ex militar de 69 años, que violó a su nieta y que fue liberado hace 23 días por los jueces Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri, que hicieron lugar al pedido de la defensa pública y le otorgaron la prisión domiciliaria previo cumplimiento de algunos requisitos. La gravedad de haberle proporcionado este beneficio, es que el condenado está viviendo en una casa en Junín de los Andes, donde en la planta alta vive una de sus hijas con 2 menores y detrás de su vivienda otra de sus hijas con otros dos menores.

Foto: Rodolfo Ramírez – LM Neuquén

“Lo liberaron porque para los jueces es “factor de riesgo”. Si alguien lo ve, yo lo vi por videocámara, puede dar fe de que está físicamente impecable. Tiene 69 años y no tiene ningún trastorno, no se probó ninguna dolencia médica a tener en cuenta. Es más, el riesgo de que contraiga el virus en la casa, es superior al que tiene en la cárcel. Dentro de su vivienda, familiares que entran y salen, tranquilamente pueden ser portadores del virus. En ese sentido, es tan población de riesgo, como cualquier familia numerosa que vive en una casa pequeña. Acá se malinterpreta la recomendación de la CIDH, que se hizo en base tres cuestiones, una la sobrepoblación, los factores de riesgos concretos y la sanidad dentro de las unidades de detención. En la zona todo eso está cubierto y en este caso no hay factor de riesgo”, añade Rubio dejando en claro que en la provincia no hay motivos reales para la liberación de detenidos que no estén circunscriptos dentro de dichas recomendaciones.

“Si se pone a consideración de la CIDH la prisión domiciliaria de un abusador sexual que no es factor de riesgo, más que la edad por ejemplo y que en este caso no está por encima de los 70 años que marca el código penal, donde podría solicitarla, estoy seguro que no estaría de acuerdo con eso. Porque no se respetan los derechos de la víctima. Particularmente entiendo que nadie que no tenga un riesgo cierto, probado de ser contagiado, debe ir a su casa. Sanitariamente está mejor dentro de la cárcel, sobre todo partiendo de la base que hace 40 días las cárceles están sin recibir visitas. Más expuestos está la gente que va a comprar al supermercado, que recibe al delivery o sale de sus viviendas”, explica el fiscal dejando en claro que cualquier interno que presente síntomas es automáticamente atendido por personal médico.

Rubio además hace responsable a los jueces por las medidas tomadas desde hace casi un mes, ya que según su testimonio “está reconocido y probado por el propio Tribunal de Impugnación, que la situación de las cárceles de Neuquén está impecable”.

Foto: Yamil Regules

“Sin ninguna duda la responsabilidad es de los jueces, nosotros nos venimos oponiendo, a menos que haya situaciones claras que demuestren que en la cárcel estaría en peor estado, como ocurrió con uno de los casos en nuestra ciudad. Además del caso de Junín, en Neuquén se dio otra prisión domiciliaria a un violador sexual de 50 años, fue liberado sin tener en cuenta el rechazo del juez de Garantías, como sucedió en Junín de los Andes” manifestó el funcionario judicial.

Para finalizar Rubio fue categórico, “no tengo ninguna duda que en Neuquén no hay ningún motivo para que los jueces otorguen prisión domiciliaria a los detenidos, aún siendo factores de riesgo, Mucho menos si los detenidos son condenados o imputados por penas gravísimas, como son aquellos violadores sexuales. No estamos hablando de personas que robaron una bicicleta y que por ser reincidentes deben cumplir dos años de prisión. Estamos hablando de gente jodida, de gente peligrosa. Lo peor de todo es que ya anunció el Tribunal de Impugnación que esa va a ser la postura general para todos, lo que coarta la libertad de los jueces de Ejecución. Porque al decir “este es nuestro criterio y cada vez que mencionen otra cosa será revocado”, le están coartando la libertad interna a los jueces. Para mí es inconstitucional”, expresó Fernando Rubio dejando en claro la gravedad de la situación que se vive con la decisión de los jueces de liberar presos peligrosos sin pulseras electrónicas.