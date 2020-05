Agustín Neiman: “Empresarialmente se podría pensar en no abrir pero somos conscientes de que muchísima gente vive del movimiento del Cerro”

Agustín Neiman, Gerente General del Centro de Esquí Chapelco, quién trabaja de manera permanente con los gobiernos provincial y municipal anticipando una posible temporada invernal, dialogó con RSM sobre la acciones para alcanzarla, los protocolos que se están desarrollando y de qué manera se aplican hoy en día en el Cerro.

RSM: ¿Cuales son los objetivos que se están planteando para este invierno?

Agustín Neiman: Aspiramos y queremos tener temporada. Obviamente sabemos que va a haber mucha menos gente. Entendemos que en un principio los visitantes vendrán de distintos puntos de la provincia, después podrían incorporarse provincias limítrofes y luego un turismo nacional. Este sería el mejor de los casos.

Sabemos que va a ser una temporada floja y no tenemos certezas de cuándo comenzará. Podría ser en julio como en septiembre. Todos los centros de esquí estamos enfocados para estar listos y poder abrir lo antes posible.

RSM: ¿Qué están haciendo con otros Centros de Esquí?

AN: Estamos trabajando principalmente con los de Neuquén en los protocolos que se van a presentar a la provincia. Nos imaginamos que se podrían aplicar medidas, para poder detectar cualquier caso sospechoso, tanto dentro del grupo de empleados como de visitantes.

Consideramos que es algo que tenemos que trabajar en conjunto como destino turístico. Por eso estamos en comunicación permanente con el gobierno municipal y provincial viendo cómo evoluciona esta situación. Estamos en una etapa de elaboración de protocolos junto con el resto de los sectores, viendo las maneras en que se podrían implementar resguardando siempre la salud de todos.

RSM: ¿Cómo se imaginan que sería la situación general para que se dé comienzo a la temporada?

AN: Pensamos que de acá a dos o tres meses tendríamos que llegar a una situación con las normas mucho más flexibles, sin propagación del virus y con menos casos. En esa situación nosotros podríamos llegar a habilitar.

RSM: ¿Hay personal trabajando en el Cerro en este momento?

AN: Con el permiso de las autoridades, armamos un grupo de trabajo mínimo con el que implementamos un montón de protocolos, desde hace dos semanas. En principio, todas las personas de riesgo están respetando la cuarentena en su casa. El personal que se encuentra realizando actividades es de aproximadamente 20 personas que cumplen un estricto procedimiento para trasladarse al Cerro. Allí trabajan distribuidos en distintos lugares de la montaña, buscando permanentemente que no haya concentración de gente. También hay un cronograma de turnos y rotaciones en el lugar donde comen, para que cada una de las personas ocupe una mesa respetando las distancias sociales. Obviamente cada lugar cuenta con elementos de higiene indispensables.

También tenemos un protocolo de detección de síntomas en el que diariamente realizamos un registro de, por ejemplo, la temperatura de cada uno, que se informa antes iniciar el viaje al lugar de trabajo. Somos muy estrictos en esto, también.

Todo esto, que lo aplicamos en un grupo reducido es una buena práctica para lo que podamos implementar en el invierno. Somos conscientes de que si llegamos a tener temporada la cantidad de personal es alta y los protocolos deben estar bien aceitados.

RSM: ¿Recordás alguna situación similar que se haya vivido en el Cerro?

AN: La más cercana es la situación que vivimos con la ceniza en la que no sabíamos si íbamos a poder abrir. En ese momento no teníamos idea de lo que iba a pasar y pudimos desarrollar una temporada medianamente aceptable.

Después, todos los años, con el factor nieve tenemos una incertidumbre constante que no nos permite prever si vamos a abrir o no.

Obviamente que nunca imaginamos que íbamos a tener que atravesar lo que estamos viviendo hoy, pero en este sentido no tiramos la toalla y pensamos que vamos a tener actividad.

RSM: ¿Cómo es el trabajo con el gobierno?

AN: Los centros de esquí de la provincia estamos trabajando en conjunto con la ministra (Marisa) Focarazzo apuntando a que haya temporada. Además de la generación de protocolos estamos previendo posibles acciones para fortalecer el turismo en esa época. Si bien no hay nada definido todos estamos pensando en cosas que se puedan hacer.

En el caso nuestro, tenemos una buena relación con el secretario de Turismo Alejandro Apaolaza y por su puesto con el intendente. Hay mucho diálogo y compartimos un horizonte al cual queremos llegar, siempre teniendo en cuenta la seguridad y la salud de las personas.

RSM: ¿Cómo piensan desarrollar una temporada con pérdidas económicas?

AN: Si lo pensamos sólo desde el punto de vista empresarial, quizás diríamos que la temporada está perdida. Se podría pensar en la posibilidad de no abrir pero somos muy conscientes de que del movimiento del Cerro vive muchísima gente y es importante que esté funcionando. Por eso la intención nuestra es poner todo el esfuerzo para poder abrir.

RSM: ¿Hay algún Centro de Esquí que tenga un condicionamiento empresarial que le imposibilite abrir?

AN: No hay nada definido, pero uno de los que más complicados, es Cerro Castor de Ushuaia, porque tienen acceso sólo por avión. Pero ninguno de los Centros ha dicho que no abre al día de hoy. Al contrario, todos estamos esperando que mejore y que se pueda abrir.

RSM: ¿Qué condiciones deberían darse para que se desarrolle la temporada?

AN: Para nosotros va a ser importante ver cómo se empiezan a habilitar las actividades físicas y grupales. Veremos si dentro de una o dos semanas comienza a haber un poco más de movimiento. Si todo va bien y no se dispara nada, se va a poder pensar más firmemente en la temporada. Hoy estamos a dos o tres meses de tener una decisión.