Esta semana, clases gratuitas del método de consciencia corporal Feldenkrais

Del 4 al 10 de mayo se celebra la semana del Feldenkrais, que homenajea el nacimiento de Moshe Feldenkrais, creador del método. De lunes a domingo habrá clases gratuitas y abiertas en múltiples horarios dictadas por profesionales de todo el país, por medio de la plataforma Zoom.

Es desde la Asociación Feldenkrais Argentina que se llevarán adelante estas clases virtuales, que pueden ofrecer un alivio corporal y psicológico en el contexto de pandemia: “En este contexto de aislamiento, la práctica del método puede ayudarnos a encontrar un mejor soporte interno para responder a la incertidumbre, los miedos, la tristeza, la ansiedad o mismo tomar este tiempo para nuestro crecimiento personal”, plantearon desde la Asociación.

El Método Feldenkrais permite prevenir tensiones corporales, dolores, falta de vitalidad y problemas psicosomáticos debidos al estrés o al sedentarismo. Es un proceso de aprendizaje que permite desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse para llegar a conocer los patrones erróneos en la forma de mover el cuerpo y poder modificarlos.





La programación de las clases gratuitas es la siguiente:

LUNES

10 hs – Reconociendo el valor de la lentitud – Natalia Godoy

12 hs – Explorando nuestras conexiones internas – Graciela Demichelli

15 hs – Acostado sobre la espalda, rodar hacia el costado. Autoabrazo – Laura Sampietro

17 hs – Mover para aprender. Traé tu curiosidad – Paula Baratta

19 hs – Feldenkrais en la silla – Carolina Herman

MARTES

10 hs – La importancia del uso del suelo para la orientación, soporte y sostén del bebé – Ana Laura Siwak

12 hs – Sentados cómodos – Natalia Martinucci

13.30 hs – Organizando la cabeza desde la Pelvis – Ana Paula Román (Experiencia Feldenkrais)

15 hs – Pequeñas experiencias somáticas – Ma. Clara Reussi, Andrea Guz, Gabi Gómez

17 hs – Movimientos de la atención para acostarse en el suelo – Rafael Barsky

19 hs – Caderas libres – Hombros y cuello livianos – Simone Wege

MIÉRCOLES

10 hs – Método Feldenkrais – Victoria Malleville

12 hs – Mandíbula sin tensión – Cristina Ribas

15 hs – Como me muevo pienso, como me muevo siento, como me muevo me emociono – Nora Bandieri

17 hs – Espalda libre, potente y alineada – Diana Romano

19 hs – Usar las piernas como una rana y el arco – Carolina del Rivero

JUEVES

10 hs – Cambiando hábitos – Diana Sternbach

12 hs – Coordinación de flexores y extensores – Julieta Scandogliero

13.30 hs – Flexibilizando costillas – Elizabeth Yakimczu (Experiencia Feldenkrais)

15 hs – Método Feldenkrais – Verónica Flere Vassolo

17 hs – Alineación a través del Movimiento – Mercedes Perie

19 hs – Respirar con libertad – Luciana Díaz

VIERNES

10 hs – Exploraciones con la mandíbula – Laura Villasol, Adriana Melman

12 hs – Mejorar la tensión en el cuello y la espalda para estar – Fernanda Zamar

13.30 hs – Conociendo las articulaciones de las caderas – Ruth Guerrero

15 hs – Introducción al método Feldenkrais – Olga Monzón

17 hs – Conexión entre pelvis y cabeza a través de la columna vertebral – Luisa Flaizman

19 hs – Introducción al Método Feldenkrais – Dolores Araya

SÁBADO

10 hs – La huella del movimiento y el gesto de la intención – Maricruz León

12 hs – Liberar la mandíbula – Tamara Perelman

13.30 hs – Exploraciones con la mandíbula – Laura Villasol, Adriana Melman

15 hs – Abrir la boca y cerrar el pico – Élida Pagano

17 hs – Cómo acompañar el desarrollo de mi hijo – Angie Junquera

19 hs – Rodar la cabeza con las manos – Sandra Brena (Experiencia Feldenkrais)

DOMINGO

10 hs – Me alineo conmigo – Greta Ismach

17 hs – Introducción al Método Feldenkrais – Marta Bordignon

Para recibir número de ID hay que escribir a info@feldenkrais.org.ar o a través del sitio www.feldenkrais.org.ar.

“Con nuestro homenaje, deseamos contribuir al cumplimiento de uno de sus sueños: que su legado llegue a mucha gente y pueda ofrecerle posibilidades de cambio, crecimiento y una mejor calidad de vida”, explicaron desde la Asociación.