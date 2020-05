Gutiérrez: “Los empresarios deben ser rigurosos con los protocolos. Sino daremos marcha atrás”

El gobernador Omar Gutiérrez, dio una entrevista a LU5, donde manifestó que en la provincia se logró contener el arribo del coronavirus, que entró a partir de la importación los primeros contagios de personas que viajaron a otros lugares También alertó que en esta nueva fase de la cuarenta administrada sino se respeta de forma estricta “vamos a tener que dar marcha atrás”, indicó.

“Se logró controlar el ingreso del virus a la provincia, que llegaron por viajes al exterior y se propagó por los lazos estrechos. Hubo un compartiendo ejemplar los ciudadanos de los neuquinos. Comprendieron con respeto la situación que estabamos viviendo”, expresó.

Además dijo, “logramos con un trabajo exitoso del sistema de Salud que haya un compromiso y que la gente estuviera dispuesta a dejar de lado sus usos y costumbres para dar paso a nuevos usos, como barbijos, distancias, los abrazos y hasta dar la mano. Hubo una maquinaria de equipo y empezamos así a aislar al virus. Logramos que no llegasen más casos porque se tomaron medidas muy importantes”.

Hizo también referencia a lo sucedido en Loncopué. “Lo que se hizo con el pueblo de Loncopué nos permitió haber tomado las medidas que tomamos ayer. No podemos caer en la tentación de engañarnos y hacernos los distraídos que esto terminó. Solo será cuando aparezca una vacuna. Tenemos que ser rigurosos y estrictos hasta que no se levante la pandemia”, añadió en el programa “Linea Abierta”.

Siguió diciendo que “con estas nuevas actividades, los empresarios deben ser rigurosos con los protocolos. Tenemos todos la responsabilidad de que todas las compran que podemos hacer y debemos que evitar los movimientos masivos. El 15% de los neuquinos no se acostumbra a este nuevo sistema de compras”.

Dijo que “estamos sujetos a un monitoreos y esto va por etapas. Los protocolos deben ser respetados. Podríamos haber anunciado estas nuevas medidas el lunes venidero, pero decidimos hacerlo ayer y por etapas. Todo esto es hasta que aparezca las vacunas y los tratamientos. Tenemos que seguir achatando la curva de coronavirus. Los casos en la actualidad se duplican cada 26 días”.

“Si la gente no cumple, hay circulación masiva y no alcanzan los objetivos buscados, daremos marcha atrás. Volveremos al punto cero o al punto que haya que volver. Hay un factor común por este virus que es el “No se sabe”: no se sabe como actúa, cuando termina, cuando aparece el remedio, porque actúa de una manera en un lugar y no así en otro. No sabemos cuando se volverá a la normalidad”, indicó el mandatario provincial.

Señaló que “tenemos que ir en forma gradual y para tomar las medidas que favorecen a ocho ciudades me tomé tres días para interactuar con todos los personajes de cada una de estas ciudades. No van a poder salir de los pueblo, pero tampoco podrán llegar desde afuera a estos pueblos”.