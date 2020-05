Lucas Mántaras: “Aunque la hubiésemos necesitado antes acordamos con esta flexibilización”

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local, y también presidente de la FEEN, Lucas Mántaras, evaluó las medidas de flexibilización comercial anunciadas por Omara Gutiérrez, en el día de ayer: “en la reunión de la comisión analizamos el anuncio del gobernador y aunque coincidimos que la hubiésemos necesitado antes acordamos con esta flexibilización”.

Mántaras explicó, en diálogo con RSM, que después de los anuncios del gobierno se está esperando el decreto oficial con su reglamentación. En este sentido expresó que si bien se acuerda con las actividades que fueron flexibilizadas hay un largo listado de otras que no se conoce en qué situación van a quedar.

“A partir de las consultas que nos fueron llegando hicimos una lista provisoria de actividades que se deberían analizar” comentó Lucas Mántaras. “Por ejemplo: casas de cambio, cerrajerías, cervecerías, chocolaterías, decoración, electrodomésticos, gimnasios, estéticas, guías y casas de pesca, guías y agencias de turismo, heladerías, mueblerías, piletas y clubes, servicios domésticos, regionales, alquileres de autos, bicicleterías, imprentas y diseño, producción de dulces regionales, viveros, servicios personales y masajes, venta de lanas, fábricas de pastas, y otras más. Con esas últimas pasó algo raro porque en un principio se habían habilitado y después se decidió ir para atrás “.

En cuanto a la decisión general de avanzar con esta flexibilización, Mántaras consideró que “el trabajo permanente entre las instituciones y el gobierno tuvieron su fruto, aunque podría haberse llegado antes a esta decisión. Pensamos que se iba a hacer apenas el presidente delegó en los gobernadores la potestad para flexibilizar”.

“Entendemos que se demoró para priorizar la cuestión sanitaria el tema es que llegamos a estos días con una situación crítica de todos los comerciantes. Se necesita abrir por una cuestión económica y social. Muchos comercios ya estaban organizándose para no respetar la restricción o manifestarse en contra, no sólo acá si no en toda la provincia”, concluyó Mántaras.