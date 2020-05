Por la flexibilización de actividades mientras continúa la pandemia, Zona Sanitaria IV emitió comunicado

Ante la posibilidad planteada, tanto desde Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial, de la paulatina flexibilización de la Cuarentena Preventiva y continuando con el trabajo entre el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y la Zona Sanitaria IV se evaluaron propuestas, las cuales serán elevadas por el Sr. Intendente, al Sr. Gobernador, para la eventual habilitación de ciertas actividades económicas siguiendo protocolos de salud adecuados.

Foto: RSM – Leo Casanova

Por tal motivo desde la Zona Sanitaria consideramos necesario explicar la situación actual sobre el COVID 19 en la que nos encontramos a fin de que entendamos como sociedad los logros obtenidos y los desafíos por enfrentar.

En nuestra Zona Sanitaria, y específicamente en la localidad de San Martin de los Andes, hemos tenido solo 5 casos confirmados de COVID 19 desde el comienzo de la pandemia, tres de ellos ya se han recuperado y obtenido su alta médica, otro está en vías de recuperación y uno lamentablemente ha fallecido.

Desde el 9 de abril no hemos reportado nuevos casos confirmados de la enfermedad, en nuestra ciudad. Se siguen identificando y estudiando casos sospechosos, los cuales han sido negativos, como así también se siguen controlando a las personas que llegan a nuestra ciudad desde localidades donde existe circulación viral comunitaria, para que cumplan el aislamiento respectivo.

Esta realidad es fruto del compromiso social de nuestra comunidad, que ha respondido con gran acatamiento a la cuarentena, lo que le ha permitido al sistema de salud la preparación para distintos escenarios con mayor cantidad de casos de COVID-19 en: recursos, insumos, capacitaciones, etc.

Por tal motivo es esencial entender que la responsabilidad de mantener una situación baja de casos y que no se genere un pico, es de cada uno de nosotros y de toda la población, más si se está solicitando tener una flexibilización de las actividades, pues es en ese contexto de mayor circulación de personas, si se dejan de tomar las medidas preventivas de distanciamiento social, lavado de manos, utilización de cubre-bocas, etc., tendremos más casos de los deseados.

Por eso la flexibilización será paulatina y si la situación cambia, podría ir en camino inverso.

Que no hayamos tenido caso en las últimas semanas no significa que la enfermedad ya no existe y no llegará a nuestra localidad.

Debemos entender, que respetar las medidas de prevención que se propongan para las actividades que pudiesen permitirse, son la base de mantener el riesgo bajo, y comprendamos que no es posible mantener un control estricto por parte de todas las instituciones, entonces el control debemos ser todos y cada uno de nosotros.

Por lo tanto, el éxito de flexibilizar la cuarentena depende de todos.

Dr. Néstor Sáenz – Jefe Zona Sanitaria Cuarta.

Dr Juan Cabrera – Zona Sanitaria Cuarta