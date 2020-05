Ya llega la Gran Colecta de Invierno: ropa, calzado, mantas y alimentos para quienes más lo necesitan

Será el viernes 15 y el sábado 16, de 10 a 18 horas. Habrá dos puntos donde acercar las donaciones de ropa y calzado de abrigo, así de como mantas y alimentos no perecederos, que luego serán entregados a las familias más afectadas por el aislamiento.

Es la primera vez que Bomberos organiza esta colecta. “Estuvimos colaborando con la distribución de los módulos de alimentos de Desarrollo Social y vimos la necesidad que hay en los barrios. Hay muchas personas que vieron su sueldo recortado, o que perdieron el trabajo directamente”, explicó Fabián González, bombero voluntario de la localidad.

“Sabemos que Desarrollo Social no está dando abasto y vimos que podíamos colaborar de esta manera, dándole una mano a la gente para afrontar el frío que ya llega”. Es por eso que la colecta, si bien recibe alimentos no perecederos, está más que nada orientada a facilitarle abrigo a las familias, muchas de las cuales están sin calefacción por el costo que implica comprar una garrafa o leña, siendo que una gran cantidad de hogares no cuentan con conexión de gas.

Se solicita que las donaciones estén en buen estado. Se podrá entregarlas, el viernes y sábado, en las dos sedes de Bomberos, de 10 a 18 horas:

-Cuartel de Bomberos Arenal: Calle Don Bosco 40

-Cuartel de Bomberos Centro: Gral. Roca 1251

También se puede escribir al +549 2944 591385 o al +549 2944 242002 para coordinar el retiro de las donaciones por el domicilio de quienes quieran participar de la Colecta.

La Colecta está organizada por Bomberos Voluntarios, en articulación con la Agrupación River Plate Sma y un grupo de vecinos solidarios que se sumaron a colaborar.

Las donaciones serán higienizadas y seleccionadas para entregárselas a las familias que Desarrollo Social identifique como más necesitadas.