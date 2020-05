Vecinos de las 85 Viviendas continúan esperando la obra de gas prometida hace más de tres meses

Más allá de la pandemia que azota el mundo, los vecinos de las 85 Viviendas en Chacra 30 ya comenzaron a sufrir las bajas temperaturas y por ende la preocupación pasa por la falta de gas de red para afrontar el invierno venidero.

El 29 de enero, luego de que el municipio y el IPVU se comprometieran con los vecinos del lugar a solucionar el problema que existía con la caída de piedras de la ladera de la montaña, realizaron el anuncio de que se había firmado el convenio por el gas. En su momento el secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez, había indicado: “el intendente Carlos Saloniti nos encomendó que trabajemos rápidamente en la resolución de la situación que preocupa a las familias del lugar”.

Ese anuncio implicaba además que estaban confirmados los fondos para la realización de la obra de Gas. A través de la resolución 0029 del año 2020 se confirmó que la misma tenía un valor de 9.553.907 pesos y tenía un plazo de ejecución de 90 días. El financiamiento lo realizaba el IPVU. El convenio fue firmado por el presidente del IPVU, Marcelo Sampablo y por el presidente de la Cooperativa MTD, Federico Manzanares.

Sin embargo, a trece días de mayo, las obras no se han terminado. Vecinos del barrio expresaron su preocupación. “Estamos con mucha incertidumbre en relación a la obra de gas. Armamos una comisión provisoria y hemos intentado comunicarnos con los encargados pero no hemos respuesta”, indicaron.

En vista de eso, emitieron una nota para obtener alguna respuesta por parte de las autoridades:

“Hoy nos vemos en la necesidad de manifestarnos frente a la situación que nos atraviesa, como a tantas familias de San Martín de los Andes (Servicio de gas natural). Nuestra realidad es que siendo 12 de Mayo de 2020, aún no tenemos la red de Gas en las 85 viviendas, obra que se comunicó en Enero de este año y que tenía un plazo de tres meses. Ante esta situación, en la cual, al no estar concluida la obra, tendremos que pasar el tercer invierno consecutivo sin este servicio tan esencial. Que en este contexto tan particular y único (COVID19) se vuelve una urgencia ya que el frío no nos da tregua, y donde la mayoría de las familias no han podido acopiarse por razones de fuerza mayor, (cuarentena), donde los sueldos o las entradas de dinero en las familias, se han visto afectadas frente a este panorama, lo cual hace más difícil poder adquirir leña y garrafas para poder calefaccionarse. Donde tampoco se puede recurrir a la calefacción eléctrica, ya que eso implicaría altas tarifas, imposibles de pagar.

A esto debemos sumar, tener que buscar respuestas, debido a que los encargados de la obra y las autoridades competentes no nos han comunicado nada sobre el asunto, por lo hay una total incertidumbre.

Somos conscientes de que atravesamos un escenario en el cual son muchas las necesidades que se deben atender a nivel social y político, pero creemos que eso no debería impedir, atender a las inquietudes de los vecinos y vecinas, por lo mismo exigimos una respuesta concreta sobre el destino de esta obra tan importante y esperada por nosotros. Atte Vecinos y Vecinas de las 85 Viviendas. San Martín de los Andes.