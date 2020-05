Ante un reclamo por la ausencia de controles se realizó una reunión con las fuerzas de seguridad en el Salón Municipal

Durante la tarde noche de ayer se realizó en el Salón Municipal una reunión entre concejales, representantes del ejecutivo, Zona Sanitaria IV y distintas fuerzas de seguridad. La reunión fue convocada por el secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez después que varios concejales reclamaran por la ausencia de los controles, que en un primer momento se observaban con mayor presencia en la ciudad y en estos últimos días, varios se habían levantado.

El concejal Martín Rodríguez, explicó: ” nosotros venimos insistiendo ante el secretario de Gobierno en la necesidad de que se mantengas los controles ya que ante la situación particular de que hace más de 30 días que no hay un caso de Coronavirus en San Martín, que se aumenta la circulación porque se habilitan actividades y que pasamos a una cuarta fase, la ausencia de las fuerzas de seguridad genera una sensación de que se acabó el problema, y según Zona Sanitaria IV esto no es así. Por eso se convocó a la reunión de ayer.”

“Convocamos nuevamente al Consejo de Prevención del Delito, a todas las Fuerzas, los representantes de todos los bloques, pensando en fortalecer e implementar nuevas metodologías de control en esta nueva etapa de la cuarententa”, expresó el Secretario de Gobierno Marcelo Sánchez.

Las autoridades de Zona Sanitaria IV indicaron que: “tenemos que tener presente que todavía estamos transitando la pandemia y debemos mantener acciones ante la fexibilización de las actividades. Es necesario sostener el distanciamiento social, el uso de barbijos, la higiene de las manos y continuar limitando las reuniones sociales y las salidas para visitas a familiares o amigos. Se puede salir para realizar las actividades flexibilizadas y volver a la casa”.

Entre los acuerdos de ayer se consideró la necesidad de reforzar la comunicación a nivel sanitario para insistir en el uso de los elementos de protección de los vecinos.

Por su parte, el concejal César Mesa planteó una situación particular que se da en el control de Chacra 32. El edil explicó que, como él vive en esa zona de la ciudad pudo observar que el control no sólo involucra a quienes ingresan a la ciudad, sino también a quienes residen allí. “Los vecinos no se quejan del control en sí, si no todo lo contrario pero genera cierta incomodidad que después de pasar ellos por el control, el resto de San Martín estaba liberado. Es en este sentido que planteamos que el control debería estar del otro lado del ingreso a Chacra 32, 50 metros más en el sentido a Junín de los Andes.”

“Si bien en un primer momento se planteó que esto tendría un costo para el municipio por el desplazamiento del tendido eléctrico y la señal de WiFi, los jefes de seguridad nos explicaron que ya estaban realizando las gestiones para ubicar el control más allá del ingreso al barrio”, indicó César Mesa.