Saloniti evaluó como positiva la salida recreativa y confirmó su ampliación

En un posteo en su perfil de Facebook, el intendente municipal, Carlos Saloniti, evaluó la primera salida recreativa implementada en San Martín de los Andes. Lo abordó desde un punto personal haciendo referencia a su familia y anunció que “durante la semana se habilitarán las actividades para todos los que hoy no pudieron salir”.

También se refirió a las críticas de quienes no pudieron salir explicando: “no he perdido el sentido común, no perdí noción de la realidad, sigo siendo el mismo. Deben saber que todo lo que estamos haciendo es teniendo como norte el cuidado de nuestra salud, nuestro sistema de salud y, fundamentalmente, las personas de mayor riesgo”.

Finalmente argumentó: “Lo más fácil sería liberar todo y después lamentarnos. El Presidente y el Gobernador están haciendo lo correcto, apoyémoslos. Nadie tiene la verdad absoluta sobre lo que nos toca vivir, pero tengan el pleno convencimiento que estamos haciendo lo humanamente posible”.