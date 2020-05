Gutiérrez habló de la cuarentena, la flexibilización y felicitó a Nación por las medidas tomadas con el barril de crudo

El gobernador Omar Gutiérrez fue entrevistado esta mañana en LU5 y dejó numerosas apostillas relacionadas con varios temas. El gobernador destacó el comportamiento de los neuquinos y dijo que gracias a esto es posible ir flexibilizando la cuarentena. Además se mostró conforme con la medida de Nación respecto del barril de crudo y aseguró que brindará seguridad jurídica a las empresas. Sostuvo que era necesario tomar medidas ante la crisis actual.

En declaraciones a LU5, el mandatario dijo: “No queremos dar marcha atrás. Pero para eso hay que cuidarse”. En ese sentido, sostuvo que los cero casos positivos de Covid-19 detectados en los últimos días son producto de los recaudos de la población en los últimos 15 días.

Gutiérrez destacó el comportamiento de los neuquinos respecto del domingo pasado al realizarse las salidas recreativas. “La gente demostró que respeta la situación”, resaltó.

“Si la gente respeta los hábitos de la nueva realidad, es otra cosa”, dijo el gobernador y manifestó que la pandemia del coronavirus no pasó sino que “está pasando hoy” y no hay que relajarse en los cuidados: hay que mantener la distancia social, usar el tapabocas, cumplir con los protocolos sanitarios de higiene y en lo posible no salir de la casa para evitar el contagio.

Además enfatizó en la importancia del cuidado social y remarcó: “Cada vez que tomamos una medida de flexibilización por la pandemia, no es a favor de unos y en contra de otros. Tenemos que respetar las medidas y protocolos”. E indicó que en los próximos días podrían habilitarse actividades comerciales que todavía no fueron autorizadas para volver a operar, como el caso de los restaurantes.

FELICITÓ AL GOBIERNO NACIONAL

Gutiérrez, celebró la publicación del DNU 488 que fijó un precio sostén o barril criollo para el petróleo argentino y aseguró que “es una decisión federal en defensa de las economías regionales y del valor de los recursos provinciales no renovables”. El decreto prohíbe la importación de crudo y fija que las petroleras deberán mantener los empleados y niveles de producción que tenían en diciembre pasado. De esta manera el nuevo valor que deberán mantener las empresas es de 45 dólares por barril, 10 dólares por encima de la cotización internacional de referencia que es el Brent.

“Para Neuquén, el establecimiento del precio sostén para el barril criollo, es un gran estímulo para las inversiones, la producción y especialmente para la protección de los puestos de trabajo. Esta acción, es fruto del diálogo con todos los actores de la industria, un nuevo esquema que da previsibilidad, seguridad y confianza con reglas de juego claras para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera”, indicó.

“Se podrá atender el mercado local y la demanda internacional. La caída de los recursos ha caído estrepitosamente y solo es comparable con la crisis de los años 30. Neuquén tiene dos actividades seriamente perjudicadas, como el Turismo y el Petroleo. Este será un proceso de recuperación lenta, de paso a paso y tal vez nos lleve un año. Neuquén no está exenta en la caída de sus actividades y recursos a causa de la pandemia”, subrayó.

Dijo además que “tenemos mas de seis años de crecimiento del no convencional y este fue el primer de recesión y cayó con ello el 50 por ciento el ingreso de regalías. Podemos volver a ponernos de pie y la provincia tiene posibilidades de tener un modelo de desarrollo hidrocarburífero a nivel provincial y servirá para cubrir la demanda de la la producción”.

“Esto no es mágico y este decreto refleja la recuperación en las provincias hidrocarburíferas. Una vez sentado este esquema, pero también es importante la evolución de la pandemia y de que no haya mas contagios. Este mes hay una recuperación del 30 por ciento el combustible y gas comparado el mes pasado. Una vez superada esta nueva realidad y se recuperara la inversión, que tienen mercado en nuestro país. Estamos monitoreando cada determinación en el mundo”, finalizó diciendo.