La Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable retoma sus funciones

Desde el municipio informaron que la apertura será de tipo NO PRESENCIAL y abarcará solamente trámites iniciados previamente a la cuarentena. Sin embargo, en algunos casos los trámites podrían no tener curso debido a que no están habilitados todos los estamentos de la administración pública.

Foto: RSM

Las consultas deberán ser dirigidas según su especificidad a las siguientes direcciones de correo:

Información acerca del estado de Visados Previos, Trámites Exprés, Planillas de Ordenadores Urbanísticos : graciela.lenti@smandes.gov.ar

Consultas acerca de Aprobaciones Finales: gustavo.scabuzzo@smandes.gov.ar

Solicitud de copia escaneada de Disposiciones de Aprobación Final ya emitidas, Emisión de recibos de pago generados: maximiliano.rastel@smandes.gov.ar

Información acerca de Inicios de Obra, Certificados de Habitabilidad , Certificados Finales de Obra, Licencias Comerciales: eduardo.vazquez@smandes.gov.ar

Solicitud de Permisos de apeo, informes acerca de DUT, DECUAP, Formularios CEPIA, Términos de Referencia: gambiental.sma@gmail.com

Consultas sobre estado de expedientes de mensura que se encuentren en trámite, Certificaciones Catastrales, Cambios de Titularidad, Certificaciones Catastrales para Licencias Comerciales, Reclamos Valuatorios: smacatastro@gmail.com

Todas las consultas que no estén descriptas en los ítems anteriores sobre expedientes ya iniciados: viviana.salazar@smandes.gov.ar

Para toda consulta y a fin de agilizar el proceso, es necesario identificar el trámite con los siguientes datos: Propietario, Profesional, Número de Expediente o Nomenclatura Catastral y toda otra información que facilite la gestión administrativa.

Se recuerda también que, para la segunda etapa descripta en la Disposición N° 132/20 con fecha a definir que incluirá los inicios de trámites, será obligatoria la presentación de toda la documentación exigida para el inicio de los mismos, caso contrario la misma será rechazada y no correrán los plazos administrativos.

Finalmente, se agradece la colaboración de todos, ya que se está dando inicio a el funcionamiento de la Secretaría, no contando aún con todo el recurso humano habitual.