Alberto Fernández anunció que la cuarentena continuará hasta el 7 de junio

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive, al dar una conferencia de prensa en la residencia de Olivos.

“En el AMBA el virus está circulando por las calles, En lo posible manténganse en sus casas”, dijo el mandatario y anunció que “se va a acotar el ingreso a la ciudad de Buenos Aires: van a caducar los permisos que tenían y deberán reinscribirse”.

Alberto Fernández dijo que “hemos logrado resultados interesantes” con el aislamiento social y obligatorio pero que “el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense”.

Al hablar en conferencia de prensa en Olivos, Alberto Fernández admitió que el coronavirus “entró a los barrios populares donde mayor concentración de gente existe”, y precisó que se trata de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y también el Gran Buenos Aires.

En medio de las críticas y cuestionamientos de algunos sectores por tener que vivir “la cuarentena más larga del mundo”, enfatizó que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran” y dijo que “lo demás son debates estériles”.

Además resaltó que los resultados de la cuarentena son “interesantes” y afirmó que “en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus” desde hace un mes, y “en 10 (distritos) hace una semana que no hay” nuevos contagios. “Si uno revisa los resultados, en verdad son resultados interesantes los que hemos conseguido. No solo porque hemos logrado garantizar la atención médica de cada argentino que lo requiera, sino también porque los resultados son interesantes en todo el país”, expresó el Presidente en la Quinta de Olivos, al anunciar la nueva extensión de la cuarentena.

“Vamos a aumentar la cantidad de test”, anticipó el Presidente y agregó: “Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Lo tenemos claro y por eso nos es más fácil encontrarlo, entonces los testeos son muchos y los estamos haciendo donde está el virus”.

En una postura defensiva de la cuarentena, vigente desde el pasado 20 de marzo, Fernández enfatizó que “hemos obtenido resultados interesantes, no sólo porque garantizamos la atención sanitaria para quien lo necesite, sino que los resultados son interesantes en todo el país”. Agregó que “en 19 provincias, ayer no hubo casos, y en diez de ellas hace una semana que no tienen positivos”. Y puntualizó que “eso demuestra que lo que hicimos ha servido de mucho”.

En tal sentido, el Presidente recalcó que “un gran número de provincias ya recuperó la actividad económica en más del 80 por ciento”, haciendo alusión a la reapertura económica.

Actualmente el país tiene una incidencia de 24,3 contagios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 9,8 por cada 100 mil habitantes. La tasa de duplicación de casos en el país, exceptuando AMBA, es de 33,7 días. Si se tiene en cuenta la región metropolitana esto se reduce a 13,4 días.

El presidente también se refirió a la situación en la provincia de Río Negro, principalmente en Bariloche donde hubo un rebrote de contagios. “Le estamos prestando mucha atención”, indicó y agregó tras decir que se había comunicado con la gobernadora Arabela Carreras: “Están trabajando bien para controlar el foco”.