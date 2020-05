Empleados del Patagonia Plaza: “hace dos meses no cobramos un peso por parte del hotel y no nos responden qué va a pasar con nosotros”

La realidad para los más de 20 empleados del Hotel Patagonia Plaza está siendo más que preocupante: desde el 20 de marzo que el hotel no les paga salarios, y no les dan ninguna explicación de por qué se están manejando de esta manera ni de cómo serán los meses venideros. En diálogo con RSM, algunos de los empleados damnificados describieron la situación que están atravesando.

“El hotel venía de una muy buena temporada de verano cuando ya se empezaba a hablar de Coronavirus. Como se venía facturando muy bien, el gerente nos comentó que, en el caso de que el hotel se cerrara, por lo menos los primeros meses estaban garantizados nuestros sueldos, así que, que no nos preocupáramos”, explicaron trabajadores del hotel.

“Esto era lo que nos decía mientras estábamos trabajando, pero ni bien se anunció la cuarentena obligatoria todo cambió: a partir del 20 de marzo no cobramos un solo peso por parte del hotel y nunca nos dieron una respuesta de qué iba a pasar con nosotros, ni el gerente José Otero, ni ninguno de los dueños (Luis Moreira y Armando Calabró, entre otros)”.

Desde entonces, los empleados no saben qué sucede ni cómo seguirá su situación: “Un grupo de compañeros nos acercamos a pedir explicaciones y no nos quisieron recibir, cuando quisimos volver nos habían cambiado el código de ingreso del portón y de la puerta por donde ingresamos los empleados al hotel, sin avisarnos nada. Solo pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente, que no nos da una respuesta concreta”.

“Desde el hotel nunca se trataron de comunicar con nosotros para ver si por lo menos estábamos bien o si necesitábamos algo. La verdad que es muy decepcionante ver cómo se manejan ante una adversidad después de trabajar durante tantos años con ellos”, lamentan.

“La única realidad es que nos deben gran parte de nuestro sueldo de marzo, nos deben abril y seguramente mayo y cada mes que pase. Nuestro futuro es incierto y estamos sin ninguna respuesta del otro lado”.