Desde el lunes se extenderá de 8 a 22 hs el horario de circulación en la vía pública para la provincia de Neuquén

Además de las nuevas actividades comerciales y deportivas que anunció el gobernador Omar Guitérrez en conferencia de prensa, se informó que desde el lunes 8 de junio se ampliará en dos horas el tiempo de circulación en vía pública, extendiéndose de 8 a 22 hs. Asimismo, se extiende la franja horaria de atención al público en todos los locales comerciales del territorio neuquino, pasando a ser de 8 a 20 hs.

En la conferencia de prensa el gobernador comentó que esta decisión contribuirá a la habilitación de nuevas actividades vinculadas a los locales gastronómicos, bares y restaurantes. “Podrán recibir comensales, con reserva previa, factor de ocupación limitado y medidas de distanciamiento social internas, de 8 a 22”. En la modalidad take away y delivery podrán realizar entregas de productos hasta las 22.

Aclaró que esto regirá de lunes a sábado pues el domingo se mantendrá la restricción de circulación vehicular para fomentar el disfrute de las salidas recreativas tanto para adultos y adultas mayores en el horario matutino como de los niños, niñas y adolescentes por la tarde.

Gutiérrez enfatizó que “el domingo es el día de la familia” y confirmó que junto con intendentes están dispuestos a organizar operativos en cada localidad para incautarle el vehículo a quien haga caso omiso a la restricción de circulación vigente.

Además, desde el próximo lunes abrirán de 8 a 21 gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichi y otros similares. “En todos los casos –remarcó- sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado y medidas de distanciamiento social internas.” Algo similar ocurrirá con los natatorios adonde se autorizará hasta dos nadadores por andarivel, con sistema de entrada y salida controlada a los vestuarios que deberán ser desinfectados frecuentemente.

Talleres y seminarios de formación artística en espacios culturales se habilitarán de lunes a sábados de 8 a 21 pero sin apertura al público, con cupo reducido y medidas de distanciamiento social. Lo mismo se estableció para los talleres de danzas.

A las bibliotecas populares se podrá acceder con turno previo, sin uso de espacios comunes de lectura, sólo para entregar material bibliográfico solicitado por socios y socias de la institución.

Las profesiones liberales, qua ya estaban habilitadas, verán ampliarse su modalidad de trabajo: en los estudios profesionales podrán atender clientes y realizar actividades profesionales fuera de ese ámbito.

Gutiérrez pidió a la ciudadanía cuidar el estatus sanitario actual obrando responsablemente. Dijo que, cada actividad que se habilita tiene un seguimiento y en la medida en que se cumpla con los protocolos se podrán ir ampliando. “Si los resultados son positivos, se podría ir incorporando secuencialmente un día por semana”, estimó.

Por último, se refirió a la pesca que está permitida para la práctica individual y aclaró que, para realizar esta actividad, es necesario cumplir con el reglamento vigente que establece las particularidades de la práctica en esta época del año y bajo determinadas modalidades y características.

Seguimiento epidemiológico

El gobernador destacó el trabajo que lleva adelante Salud de la Provincia en esta pandemia y se refirió especialmente al seguimiento epidemiológico. A modo de ejemplo mencionó que, a partir de la detección del primer caso asociado al contagio en la unidad policial de Las Perlas, se detectaron 10 casos más al cabo de estos días y hay actualmente 150 personas en seguimiento. Indicó que, a partir de esta labor, se supo que hubo dos reuniones vinculadas al festejo de cumpleaños y reiteró que “las burbujas sociales, como hizo Finlandia, no están permitidas en Neuquén”.

Sobre el seguimiento epidemiológico graficó que se hace un mapeo de todos los contactos que tuvieron los casos sospechosos a partir del cual se realizan los análisis necesarios para chequear si contrajeron coronavirus o no. Esta tarea se extiende por varios días ya que ha ocurrido que el estudio inicial da negativo y transcurridas las horas se corrobora el positivo. “Se hace un seguimiento epidemiológico increíble durante 14 días. Por eso -explicó- no se puede habilitar todo junto, porque tenemos que esperar 15 días” para confirmar que no haya habido nuevos casos.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes intendentes de varias localidades neuquinas. En la figura del intendente capitalino, Mariano Gaido, el gobernador agradeció el trabajo articulado con todos y cada uno de los representantes de los gobiernos locales por cuanto -dijo- se han mantenido en contacto permanente para definir las actividades que se van habilitando y los protocolos que corresponden a escala local.

Advertisements