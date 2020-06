“Es un honor y una alegría que estés acá”, así arrancó su discurso el Gobernador Omar Gutiérrez y expresó su respaldo al Gobierno Nacional por su manejo de la crisis a partir de la pandemia de coronavirus. Tenemos un presidente que será recordado como el hombre que se jugó para salvarle la vida al pueblo argentino”.

Que el presidente haya visitado Villa La Angostura, “es un acto de estricta justicia y reparación histórica. Es un pueblo que es un ejemplo, que se ha levantado tres veces. Es un mensaje federal para todo el país”, indicó Gutiérrez.

“No entiendo cómo alguno ayer tenía el tupé de criticar porque estabas acompañado del intendente de la Capital Federal y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto, decían, de concentración y centralismo. Es que no comprenden y no entienden que este virus tiene un presidente que le pone el pecho, que se hace cargo y que acompaña las conferencias de prensa con el intendente de la Capital Federal y el gobernador de Buenos Aires. No especula”, manifestó efusivamente el gobernador.

“Alberto Fernández va a ser recordado como el hombre que se la jugó para salvar la vida del pueblo argentino”, aseguró Gutiérrez y señaló que los gobernadores “asumimos un compromiso de honor” que “es inquebrantable. Estamos en la cancha jugando, porque no terminó y no hay que aflojar las marcas”.

“Quiero agradecerle al pueblo de mi provincia y al pueblo argentino el comportamiento ejemplar que está teniendo. Y también en un año en que el sistema de salud de la provincia cumple 50 años, ratificarte lo que te dije ayer: si tenemos tan solo dos o tres camas de terapia intensiva y respiradores utilizándose -son una totalidad de 200-, está la solidaridad del sistema de salud de la provincia y su infraestructura para atender a cuanto argentino sea necesario”, indicó.

“Sé que las obras son importantes y también quiero referirme a esto para que no quede ninguna duda. Pero hay obras, desarrollo y la posibilidad de reencontrarnos en la recuperación económica, si nos cuidamos. Nos sentimos cuidados por Alberto, por el pueblo argentino, por cada neuquino y neuquina. No estamos pateando, como por ahí dijo alguien, este problema para adelante. Estamos invirtiendo el tiempo en ganar tiempo, cuidándonos, achatando las curvas, impidiendo que el sistema de salud de las provincias se estrese”, manifestó el gobernador.

“Quiero decirles a los acreedores internacionales que por favor no especulen, porque el pueblo argentino no especula”, dijo el gobernador neuquino y añadió: “Sepan que hay todo un pueblo y una dirigencia de todas las provincias y del arco político, laboral, sindical y empresarial, que apuntala y banca las negociaciones que está llevando adelante Alberto Fernández y Martín (Guzmán), nuestro ministro de Economía”.

Por último, recalcó que “en ese contexto, el presidente puso la personalidad y bancó, firmando un decreto y estableciendo acuerdos básicos para la recuperación del desarrollo energético en todas las cuencas hidrocarburíferas del país: un precio sostén de 45 dólares, un sendero mucho más suave de retenciones a la actividad hidrocarburífera y la posibilidad de la promoción y que el día que haya excedentes hidrocarburíferos su exportación, pero priorizando y respetando el compre y el empleo local”.

El gobernador, Omar Gutiérrez, además mientras realizaba su discurso Fernández, interrumpió para contar que en los últimos días mantuvieron encuentros con los propietarios de los cuatro centros de esquí de Neuquén, Caviahue, Pehuenia, Chapelco y Cerro Bayo, para delinear cómo se podría implementar una regreso paulatino de la actividad.