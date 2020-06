Asociación de guías de turismo de San Martín de los Andes: “Hace 78 días que esperamos respuestas”

En diálogo con RSM, la guía de turismo Julieta Caletti, miembro de la Asociación de guías de San Martín de los Andes, habla sobre la situación que atraviesan a partir de la cuarentena y las medidas adoptadas para afrontar el futuro.

RSM: ¿Cuándo arrancó la cuarentena para ustedes, Julieta?

JC: Nuestro último día de trabajo fue el 15 de marzo, el día que se cerraron los parques. En cuanto vimos cómo venía la situación empezamos a trabajar desde la Asociación porque sabemos que somos el último eslabón en la cadena de turismo que va a volver a trabajar. Nuestra temporada de verano terminó antes, perdimos la semana santa y el trabajo con los grupos de temporada baja.

RSM: ¿Cuál es su situación laboral?

JC: Nuestra realidad es que somos todos monotributistas, trabajadores independientes y cobramos por día de trabajo. Por lo tanto no tenemos ingresos desde hace más de 70 días.

Algunos fuimos beneficiados con el ingreso familiar de emergencia, pero muchos otros no lo recibieron porque aparecen en relación de dependencia con “Nieves del Chapelco”, aunque sea solo por los tres meses de invierno.

Estamos esperando una ayuda de Nación, para la cual nos pidieron un relevamiento de guías de todo el país, pero parece que hay una letra chica en el medio, los tiempos se alargan y necesitamos respuestas.

RSM: ¿Qué medidas tomaron desde la Asociación para obtener ayuda?

JC: Presentamos notas a nivel local, dirigidas al intendente Carlos Saloniti, con copia a Alejandro Apaolaza. Él fue el único que nos respondió, aunque sea diciéndonos que iban a trabajar en nuestra situación pero hasta ahora no recibimos ninguna propuesta.

A nivel provincial, si bien tuvimos algunos contactos, no hubo respuesta. Sabemos que se está trabajando desde todos los ámbitos turísticos, con la posible reapertura de temporada, que es algo positivo para todo el pueblo, pero nosotros no entramos en ninguno de esos eslabones que se reactivarían. El turismo local se desplaza en sus propios vehículos, sube al cerro por sus propios medios, no contratan excursiones con guías.

RSM: ¿Cuáles son los pedidos concretos de esas notas que presentaron?

JC: Por un lado estamos trabajando con Parques Nacionales para la exención del canon. Lo que ellos proponen es eximirnos del pago por unos meses pero nosotros necesitamos algo a largo plazo, porque no sabemos cuándo se reabrirán los parques, e incluso cuando eso ocurra, no tendremos trabajo inmediato, porque no hay gente. Entonces presentamos la apelación a esa resolución, pidiendo la exención total del canon 2020 y que lo abonado este año quede a favor para el año próximo.

Por otro lado, con la AFIP no tuvimos ni camino ni respuesta. Nadie está pudiendo pagar el monotributo porque nuestro ingreso actual es cero. Con Rentas sí se habló de la eximición de pago de abril y mayo, y ahora tenemos que pactar la eximición de junio.

Estamos trabajando también con los protocolos, desde la Asociación de Guías de Turismo de San Martín, y con el Colegio de Profesionales de Neuquén, para emitirlos en conjunto y tenerlos preparados para cuando podamos volver. La idea es implementar el protocolo de los guías y de las agencias de turismo en conjunto, porque dependemos unos de los otros.

RSM: ¿Cuántos guías están nucleados en la Asociación?

JC: Actualmente somos 49 guías que estamos habilitados por Parques Nacionales, sumado a los que trabajan en la Secretaría de Turismo, con quienes trabajamos en conjunto. En total somos 50, o 60 guías.

RSM: ¿Tuvieron comunicación con otros sectores municipales?

JC: No, nada, ni siquiera para conocer nuestra situación. Nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que se pueda hacer a cambio de un trabajo remunerativo, a buscarle la vuelta para ver qué cosas podemos hacer desde nuestra profesión. Estamos acostumbrados a trabajar 10 o 12 horas por día, en una excursión larga, en plena naturaleza, y de repente pasamos a estar encerrados en nuestras casas, y a más de uno eso nos está costando mucho.

La realidad es que nos mantenemos callados, haciendo los reclamos correspondientes a cada entidad, facturando cero y comiéndonos la plata del verano, pero hace 78 días que esperamos respuestas. Es como hablarle a la pared.

RSM: ¿Están en contacto con todos los guías? ¿tienen conocimiento de los casos particulares de cada familia?

JC: Sí, tenemos contacto directo con la gran mayoría. Cuando hicimos el relevamiento socioeconómico vimos la realidad general, sabemos que solo el 25% accedió al ingreso familiar de emergencia, 8% a créditos del IADEP y el otro 70% no recibió ningún tipo de ayuda estatal. Conocemos el caso de los chicos que trabajaban en la Secretaría de Turismo, cuyo contrato terminó en mayo y están actualmente sin trabajo. En general estamos todos viviendo de ahorros, hasta que se acaben.

Dentro de lo que podemos rescatar de todo esto, la cuarentena nos unió como profesionales. En diferentes lugares empezaron a resurgir las asociaciones. Empezamos a crear la Unión de guías de turismo de la República Argentina, lo cual es muy importante ya que no tenemos ningún ente a nivel nacional que regule la actividad.