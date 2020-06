Fernández: “Queremos recuperar tan pronto podamos la normalidad. El 97% de la pandemia está en Buenos Aires”

Así se expresó el Presidente Alberto Fernández este viernes por la tarde durante la conferencia, de la que participaron el Gobernador Omar Gutiérrez y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de Villa La Angostura, Fabio Stefani.

Foto: RSM – Leo Casanova

Fernández arribó a Villa La Angostura, cumpliendo la segunda etapa de un viaje que comenzó en La Pampa, en el marco de una recorrida semanal que realiza por las provincias desde el 21 de mayo pasado para interiorizarse de la situación de los distritos en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Todos queremos disfrutar de la nieve pero no queremos que sea un riesgo y traer el riesgo a La Angostura”, manifestó Fernández, quien agregó que “Queremos recuperar la normalidad, pero no que por apurarnos perdamos el esfuerzo hecho. Hay que tener paciencia”.

“Tenemos que terminar de resolver el problema de la deuda, que es un fuerte condicionante para la Argentina; resolverlo es una condición necesaria para planear el futuro porque no es lo mismo gobernar un país en default, que un país que no lo está”, analizó el presidente.

En otro momento del discurso Fernández que la pandemia da la “oportunidad de construir otro país, más igualitario” y le pidió “a cada argentino que sea paciente” ante el aislamiento social preventivo y obligatorio porque -advirtió- “hay que ser cuidadosos” a la hora de liberar actividades”.

“La pandemia nos da la oportunidad de ser exigentes, exigirnos entre todos a ayudar a construir este país. Es absolutamente posible construirlo si entendemos que es la casa de todos. Nadie está condenado a padecer la argentina”, manifestó Alberto Fernández.

Foto: RSM – Leo Casanova

“Vamos a construir un país más justo. Una sociedad donde algunos ganan y otros pierden es una estafa, en una sociedad todos ponen y todos ganan y cuando toca perder, todos pierden”, indicó antes de comenzar con las preguntas de los periodistas que llegaron al Centro de Convenciones.

Tras hacer referencia a la belleza natural con la que cuenta Villa La Angostura y nombrar al Lago Nahuel Huapi como “el lago más hermoso del mundo”, fue tajante al expresar “queremos recuperar la normalidad, pero no que por apurarnos perdamos el esfuerzo hecho. Hay que tener paciencia”.

Foto: RSM – Leo Casanova

“Le presto mucha atención a lo que dicen los gobernadores porque el gobernador conoce Neuquén mucho más que yo, qué es lo que se puede y lo que no y donde se pone en riesgo o no la salud de la gente”, sostuvo.

Fernández al ser consultado por RSM sobre cuándo se implementarán los créditos no reintegrables al turismo y si en los próximos días abrirán los Parques Nacionales, indicó que “estamos viendo con el ministro Lammens de aplicar subsidios, aunque muchas pymes ya lo han recibido en forma de Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP). En Neuquén hemos auxiliado el sueldo para 52.271 empleados, eso significaron 1.314 millones de pesos, y esos empleados eran de 4.447 empresas. Muchas empresas de Neuquén están vinculadas al turismo y gastronomía. Los hemos ayudado y seguiremos ayudando porque sabemos que son los que más padecen esta etapa. El auxilio y la ayuda la van a tener”. Respecto a la apertura de los Parques Nacionales en la zona, indicó que “en estos días están comenzando a abrirse para las comunidades cercanas”.

Foto: RSM – Leo Casanova

Evaluó que el desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén, “ocupa un rol central” para la economía argentina, una vez superada la negociación con los acreedores internacionales y en una etapa posterior a la pandemia.

“Para que ellos cobren necesitan que la Argentina se desarrolle y crezca, produzca y exporte y creo que Vaca Muerta tiene un rol central porque es esencialmente producción que se exporta y genera divisas para el país”, argumentó.

“Haber resuelto el barril criollo (precio sostén de 45 dólares) fue pensando en los que trabajan en Vaca Muerta y todas las explotaciones hidrocarburíferas y también en darle un aliento a los inversores que sepan que estamos como Estado para ayudar cuando hace falta”, agregó.

El Presidente dijo vislumbrar que, si se logra “resolver con los acreedores, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico” y reiteró su postura a favor de revertir las desigualdades en Argentina, a partir de “construir otro país más federal”.

Foto: RSM – Leo Casanova

Renovó el compromiso de su gobierno de construir una “Argentina integrada”, a diferencia del país diseñado con “un epicentro en el puerto de Buenos Aires”, que tiene “un centro que disfruta y una periferia que padece”.

Respecto a la apertura de vuelos de cabotaje, Fernández sostuvo que “como está diseñada la Argentina, todos los vuelos que llegan a Neuquén, llegan de Buenos Aires y todos los vuelos de Neuquén van para Buenos Aires. Y yo quiero que se entienda que el 97% de la pandemia está en Buenos Aires, por eso que la ANAC los haya suspendido es para cuidar a los neuquinos. Uno no se enamora la cuarentena. Siempre le digo a Cristina que esto no estaba en la letra chica del contrato”, finalizó diciendo a modo de broma, no sin antes expresar que “esto lo superamos entre todos”.

Foto: RSM – Leo Casanova