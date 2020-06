Gutiérrez indicó que habrá reactivación del turismo y cuenta con el apoyo de los centros de esquí

Fueron muchos los temas que abordaron tanto el Gobernador Omar Gutiérrez, como el Presidente Alberto Fernández, en la conferencia brindada este viernes en Villa La Angostura. En virtud de la cercanía con el comienzo de la temporada invernal, uno de ellos tiene que ver con el turismo y si iba o no a haber apertura de los centros de esquí con el fin de reactivar la economía regional.

Foto: RSM – Leo Casanova

En ese sentido el Gobernador Gutiérrez indicó que en los próximos días se avanzará en el diálogo para iniciar una “reapertura” del sector, pero siempre en base al diagrama establecido por la Provincia de cinco microrregiones (Sur, Oeste, Confluencia, Centro y Noroeste) y solo con tránsito interprovincial, sin arribo de visitantes foráneos a Neuquén.

Haciendo referencia a los tres cerros y sus centros de esquí, Caviahue, Chapelco y Bayo, el mandatario provincial expresó “hablé con los propietarios de los tres cerros y a diferencia de lo que pasa afuera de la provincia, los tres propietarios están dispuestos y han dado su consentimientos de abrir los cerros”, indicó.

Foto: RSM – Leo Casanova

“Tanto Caviahue, Pehuenia, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Vamos a ver la evolución que esto va teniendo porque sin lugar a duda que si uno tendría que abrir es para que los residentes y los que están viviendo en estas ciudades, puedan disfrutar de esa actividad y establecer un margen de cercanía geográfica para poder llevar adelante esa actividad”, añadió Gutiérrez.

Apoyando lo expresado Fernández también hizo referencia al turismo y su reapertura, “todos queremos disfrutar de la nieve, del esquí y de esta belleza. Lo que no queremos es que esto se convierta en un riesgo para toda Villa La Angostura y traer la enfermedad de otros lados. Él – por Gutiérrez- sabe que es lo que se puede y lo que no. Yo vi que una Argentina que no tiene que ver con los focos infecciosos -Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Córdoba- puede empezar a funcionar con normalidad.

“Les pido que me entiendan. Sepan que es para cuidarnos. Porque nosotros vemos cómo se multiplica el virus a una velocidad impresionante. Volveremos a una normalidad que nunca conocimos. Tengamos paciencia”, cerró el mandatario.

Foto: RSM – Leo Casanova

Respecto a la apertura de vuelos de cabotaje, Fernández sostuvo que “como está diseñada la Argentina, todos los vuelos que llegan a Neuquén, llegan de Buenos Aires y todos los vuelos de Neuquén van para Buenos Aires. Y yo quiero que se entienda que el 97% de la pandemia está en Buenos Aires, por eso que la ANAC los haya suspendido es para cuidar a los neuquinos. Uno no se enamora la cuarentena. Siempre le digo a Cristina que esto no estaba en la letra chica del contrato”, finalizó diciendo a modo de broma, no sin antes expresar que “esto lo superamos entre todos”.