Chapelco capacita agencias en Neuquén y se prepara para una posible temporada

A pesar de que aún no hay confirmación oficial de Provincia o Nación, pareciera que se van despejando las dudas y empieza a vislumbrarse una posible temporada de invierno en la provincia de Neuquén, que aseguraría trabajo a vecinos de la ciudad vinculados al turismo. Si bien aún no se sabe con claridad cuándo comenzaría ni para quiénes estaría disponible, en Chapelco están ultimando los detalles para abrir, imaginando que podría ser a partir de mediados del mes de julio. De hecho, se están comercializando pases a través de su sitio web oficial con las tarifas de principios de abril, que proponen descuentos para residentes que van desde el 27% hasta prácticamente el 50%, dependiendo de si es temporada baja, media o alta. También, en caso de no poder utilizarse por algún motivo vinculado a la pandemia, se podrá reprogramar su uso y quedarán vigentes para la temporada 2021.

Juan Pablo Padial, Gerente Comercial de Chapelco Ski Resort, expresó a RSM: “Hacer turismo dentro de la provincia nos pone en un lugar de privilegio para que más neuquinos conozcan el cerro y puedan descubrir los deportes de nieve, que tienen al alcance de la mano. La pandemia, desde el día uno, nos encontró al pie del cañón adaptándonos a las nuevas modalidades. Reacondicionándonos en lo que se denomina “turismo de cercanías”, por lo que estuvimos capacitando en las últimas semanas a agencias de la provincia sobre nuestro destino, para que más gente de Neuquén nos conozca”.

La semana pasada, después de las primeras nevadas, comenzaron a venderse algunos pases y a moverse lentamente la actividad comercial. Una de las ventajas que tienen los residentes es que la tarifa de las propuestas es plana para todas las temporadas. Por ejemplo, un flexi pass de tres días a utilizar en cualquier momento del invierno sale para los residentes mayores $5.200 y para los menores $4.100. Para los que vengan de otras provincias el mismo pase sale $7.100 en la temporada baja para adultos ($5.700 para menores) y $10.200 en la temporada alta ($8.200 para menores), casi el doble que la tarifa de los locales. Además, para hacer más accesible esta opción a los residentes, Chapelco sacó un Flexi pass lite, de tres días, que no es válido para usar en temporada alta, a $4.700 para mayores y $3.700 para menores.

Agustín Neiman, gerente general de Chapelco, manifestó a RSM que “si bien cada día trae nuevas noticias, y aún no están las certezas de fechas y de quiénes podrán hacer uso de las actividades de nieve en la montaña, queremos acompañar esta reactivación, aunque no sabemos si la cantidad de esquiadores que podrán venir. Creemos que tenemos que salir juntos de esta situación haciendo un esfuerzo entre todos. Esperamos poder armar en conjunto con la ciudad y la provincia, como destino, propuestas para lograr más beneficios, cuotas sin interés, u otras opciones que faciliten que los neuquinos puedan viajar hasta aquí. Tenemos contactos y reuniones virtuales todas las semanas y esperamos lograrlo”.

Por su parte, Juan Pablo Padial, en sintonía con Neiman dijo que “trabajamos mucho durante mucho tiempo para llegar hasta aquí y estamos entusiasmados con poder abrir y tener la mejor temporada posible. Estamos haciendo un gran esfuerzo para abrir más allá de si será sólo para residentes de la ciudad, para turismo interno de Neuquén o con otras ciudades de provincias donde sanitariamente estén aptos para viajar y hacer turismo con los protocolos y cuidados que la situación actual requiere. Se hará lo que desde Nación y desde Provincia indiquen, en función de la situación sanitaria del país y de cada región”.

Mientras tanto llegan nuevas nevadas a la montaña y continúan las tareas de puesta a punto a fin de estar listos para abrir cuando las autoridades así lo permitan. “Finalizamos las pruebas de seguridad de los medios de elevación de la mitad de la montaña para arriba y luego de las nevadas de estos días terminaremos con los de la base. Estamos en la recta final del trabajo de mantenimiento y puesta a punto, para, con los protocolos correspondientes -incluso pudiendo incorporar un escaneo de temperatura corporal-, estar listos para dar inicio a la temporada”, manifestó Neiman.