El ejecutivo municipal frena el proyecto del “Fondo Anticíclico” que estuvo trabajando el Concejo Deliberante

El proyecto de “Fondo Anticíclico”, que habían presentado en conjunto el bloque del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, fue uno de los temas que a principio de semana el intendente discutió con los concejales. Más allá de la utilidad de la existencia de este fondo para permitir la emisión de créditos por parte del Estado Municipal, la cuestión de fondo es que se hace con los ingresos que coparticipará la provincia provenientes de la emisión de bonos aprobados por la ley de Emergencia Sanitaria.

Si el gobierno provincial lograra conseguir un endeudamiento de 140 millones de dólares tal como le permite la ley 2330/20 transferiría a nuestra ciudad cerca de 1 millón de dólares. Mientras que el proyecto que trabaja el Concejo Deliberante busca crear el Fondo Anticíclico con esos aportes, el ejecutivo pretende utilizarlo para pagar sueldos.

En la reunión con los concejales, Saloniti explicó que esos ingresos serían necesarios para los gastos de la administración municipal que en estos meses tuvo un desmesurado incremento de las horas extras y una caída en la recaudación. Asimismo indicó que el gobierno provincial estaría trabajando en la creación de un fondo similar con recursos del petróleo. Con esta explicación el proyecto de ordenanza que no fue bien recibido por el ejecutivo municipal, ya no tendría razón de ser.

Mientras que el argumento del oficialismo es que sin la renegociación de la deuda del Estado Nacional, la provincia no tiene posibilidades de alcanzar un endeudamiento propio, los autores del proyecto entienden que, más allá de que esté o no el endeudamiento, la ley que lo autoriza ya está votada y la ordenanza destinaría esos fondos a la crisis que afecta al sector productivo de la ciudad y no a cubrir una necesidad del Estado.