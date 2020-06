“Será una escuela distinta”, explicó el Ministro de Educación sobre la vuelta a clases

Este domingo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a marcar como fecha posible del regreso a las aulas agosto, tras las vacaciones de invierno, en la mayor parte del país, pero insistió en que la vuelta a las clases se verá afectada por la pandemia de coronavirus: “Será una escuela distinta”.

El funcionario detalló que en unas seis semanas podrían volver los alumnos a estudiar aunque no en la región metropolitana, el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, donde la crisis sanitaria es más compleja.

“Estamos trabajando en cómo volver a la escuela ni bien la salud lo permita, en reorganizar el año y garantizar los saberes, es parte del desafío. La expectativa es que en gran parte del territorio se puede volver a las aulas en agosto, aunque a un aula distinta”, aseguró Trotta.

"La vuelta a clase será después de las vacaciones de invierno en la mayoría del país"@trottanico con @BorghiSandra y @gonzaloaziz x Mitre pic.twitter.com/ZE4ktCnfe8 — Aire De Noticias (@ADNMitre) June 14, 2020

Además indicó que “hay que preparar a la escuela, a los docentes, al personal no docente para sostener el distanciamiento y la limpieza. Será una escuela distinta”. Sobre las medidas que se tomarán para evitar la propagación del virus, habló de distanciamiento social, del uso escalonado del transporte pública, de la necesidad de limpieza y por eso indicó que aquellos establecimientos que no puedan asegurar agua para todos sus alumnos no van a poder ponerse en funcionamiento.

“No van a poder ir todos los chicos todos los días”, afirmó el ministro al insistir en que el hecho de reanudar el dictado de clases no quiere decir que la pandemia haya concluido. Además, acerca de cómo funcionan las clases virtuales, Trotta destacó que la Argentina es un país muy desigual y que por eso no es lo mismo en todos los sectores de la población.

También dijo que es notable el esfuerzo de los padres para ayudar en el aprendizaje de los niños y aseveró: “Se aprende diferente. Si queremos simplificar se aprende menos, pero estamos en medio de una pandemia. Nada puede reemplazar el trabajo en el aula”.

Por último, el ministro habló sobre la ayuda estatal que recibieron muchos establecimientos ante la falta de pago de algunas familias, afectadas por el freno en la economía que puso el brote, y explicó que en abril 3600 escuela pidieron auxilio del Estado y que esa cifra se elevó a 4600 en mayo. “Estamos para acompañar”, afirmó.