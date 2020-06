Un regalo diferente para este Día del Padre: que los hijos digan qué piensan de sus papás

El psicólogo sanmartinense Diego Piterman desarrolló una nueva acción para promover la reflexión en la comunidad: darle el espacio a los niños y adolescentes para que les digan a sus padres qué piensan de ellos.

“La iniciativa surgió al ver que no es muy común que como padres les preguntemos a nuestros hijos qué piensan de nosotros. Siendo que son ellos los que nos enseñan a cumplir nuestro rol de padres, me pareció una buena idea proponer que les demos ese espacio”, contó Diego Piterman, el psicólogo que impulsó esta campaña.

“Es una acción que busca generar reflexión: que podamos pensar qué cuestiones estamos haciendo bien y cuáles quizás no tanto. Siendo que la figura de los padres es tan importante en las infancias y adolescencias, está bueno que podamos tener una suerte de evaluación de cómo venimos, para fortalecer aquello que está bien y revisar lo que no. Porque lo que puede causar daño en nuestros hijos muchas veces viene desde la ignorancia. Quizás hay modos de tratarlos, de decirles las cosas, que les hacen mal y a veces solos no nos damos cuenta”.

“No es para sentirnos juzgados sino para ser ayudados por nuestros hijos, y la idea no es que estos regalos que nos hagan nuestros hijos se compartan, sino que queden como algo íntimo”.

La iniciativa viene teniendo muy buena respuesta en la comunidad, muchas familias compartieron el video y se sumaron a plantear este espacio de reflexión. “La idea es poder seguir con esta campaña, continuarla más allá de la excusa del día del padre, ampliarlo también a las madres, continuar con un spot radial o audiovisual con el lema de preguntarle a nuestros hijos qué piensan de nosotros. Y quizás extenderlo a otros roles que sean importantes para las infancias, como el de los docentes”, expresó Diego.

Diego Piterman.

Esta acción se enmarca dentro de una campaña más grande: Boomerang, creada por Diego Piterman y cuya misión es “estimular a la reflexión, a la población de San Martín de los Andes, sobre temas que inciden en nuestra salud mental”. “La idea de la campaña es estimular a la población, principalmente a través de los medios de comunicación, a detenerse y reflexionar”, y es lo que viene haciendo desde hace años, mediante distintas acciones”.

“Esta campaña me surgió como una inquietud personal, y convoqué a gente que se quisiera sumar para desarrollarla. En este caso colaboraron Rafa Urretabizkaya, Lucas Verduga y Fernando Sánchez, que aparecen en el video, mi hijo Juan, que lo editó, Raúl Pina (el “Laucha”), que hizo los audios, Pacho Apóstolo, que hizo la locución, Jorge Gorostiza, que colaboró en el armado del texto y Fausto Leone, con quien hicimos la música”, explicó Diego.