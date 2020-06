“Si alguna persona de San Martín de los Andes viene a Neuquén, a su regreso deberá hacer cuarentena 14 días”

Así lo manifestó el gobernador Omar Gutiérrez durante la mañana de este miércoles en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. “Estamos en un momento bisagra. Les pedimos que a Neuquén capital vengan sólo si es imprescindible, de lo contrario les solicitamos por favor que no lo hagan”, dijo el gobernador Gutiérrez.

“Quiero destacar y agradecer el gran trabajo conjunto que venimos llevando adelante con Salud de la Nación. El ministro Ginés González García está al tanto de todas estas medidas, que informamos y debatimos con ellos”, agregó.

Detalló además que en la provincia hay 235 caso activos, de los cuales 212 son de Neuquén capital, 10 de Cutral Co, 6 de Centenario, 6 de Plottier y 1 en Aluminé. “Plottier y Centenario hoy no tienen circulación comunitaria, como sí ocurre de manera incipiente en Neuquén, por eso motivo es necesario trabajar en conjunto, ser responsables, no bajar la guardia ni distraernos por no echar por tierra todo lo que hemos logrado como pueblo neuquino”, explicó.

El mandatario informó también que Neuquén tiene en total 140 camas de terapia intensiva para atender todas las enfermedades. Actualmente hay nueve camas con respiradores con enfermos de coronavirus, “y en total de terapia intensiva se utiliza el 20 por ciento para todas las situaciones de enfermedad, no solo por coronavirus. Tenemos que trabajar para que no se levante ese indicador”, sostuvo. En ese sentido, recordó que “cada vez que una persona entra en terapia intensiva está como promedio 14 días allí, utilizando esos recursos”.

“Hoy tenemos dos situaciones epidemiológicas distintas: la zona metropolitana de Neuquén capital y el resto de la provincia”, explicó Gutiérrez, quien ratificó que “si alguna persona de San Martín de los Andes u otra localidad viene a Neuquén, a su regreso va a tener que aislarse y hacer una cuarentena de 14 días”, explicó el gobernador.

Consideró que “esta situación nos enseña muchísimo, no hay que engañarse ni bajar los brazos”. Tras insistir en mantener los hábitos del lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social, Gutiérrez contó a manera de anécdota la situación que se disparó a partir del primer caso registrado en Aluminé.

“El hombre vino a buscar a su hijo que estaba estudiando en esta Capital, tuvo contacto con alguien y regresó a su pueblo. Allí dio positivo y tuvo contacto con dos efectivos, que al igual que su familia están aislados”, contó el gobernador. Y recalcó: “No nos podemos descuidar”.