Desde hoy habrá cortes preventivos en tramos de las rutas nacionales 237 y 40

Desde las 10 de la mañana y hasta nuevo aviso, en el tramo Arroyito – Puente Limay Chico (Ruta 237) no podrán circular camiones, en el tramo Picún Leufú – Puente Limay Chico (Ruta 237) no podrán circular vehículos livianos y en el tramo Zapala – La Rinconada (Ruta 40) no podrá circular ningún tipo de vehículo.

Vialidad emitió un comunicado notificando que, ante las persistentes nevadas que se registran en la región y con el fin de que los equipos viales puedan realizar las tareas de despeje de nieve y mantenimiento de la calzada, es que se procederá a interrumpir la circulación en los sectores mencionados.

Esta medida se extenderá desde las 10 horas de hoy, y el personal de Gendarmería Nacional y Policía de Neuquén realizará los controles y cortes en los tramos mencionados.

Desde Vialidad recuerdan que el horario de circulación en el resto de las rutas de la provincia de Neuquén es de 10 a 18 horas y que en varios tramos se solicita la portación obligatoria de cadenas. Se pide a todas las personas habilitadas para circular que verifiquen el estado de las rutas antes de salir de viaje, lo cual se encuentra disponible en la web de Vialidad Nacional. También pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 18 hs a través del 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o vía correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar