Directora del Colegio San Pablo junta firmas virtuales para que vuelvan las clases de manera presencial

“Vuelta a clases presenciales en San Martín de los Andes”, se llama la iniciativa que a través de internet, Mariana Pinto, Directora del Colegio San Pablo Apóstol, comenzó a viralizar para que los chicos vuelvan a clases en una localidad sin transmisión comunitaria.

“Queremos que vuelvan las clases presenciales en San Martín de los Andes. Al no haber circulación del Covid 19, ni ningún caso activo en nuestra ciudad, no vemos impedimento para hacerlo. Cada vez se ensancha más la brecha y el derecho a la Educación de aquellos que pueden acceder a la virtualidad y los que no. Los chicos necesitan ir al colegio”, reza el pedido de firmas.

En comunicación con RSM, Mariana Pinto, explicó que “el petitorio lo inicio como educadora. El colegio como institución hará otros petitorios más formales”.

A su vez Pinto explicó que el colegio cuenta con protocolos para implementar en caso de que se decida la vuelta a clases presenciales. “Hasta el momento desde el Consejo Provincial de Educación no nos pidieron nada, estamos hablando con autoridades para presentarlos”, indicó la docente.

Para finalizar al ser consultada sobre cómo fueron sobrellevando los más de 100 días sin clases presenciales, explicó que “al principio fue complicado organizarnos. Actualmente tenemos un sistema de contacto permanente con los alumnos y las familias. Pero está lejos de la situación ideal. Creemos que los niños necesitan ir al colegio”.

Cabe señalar que este jueves mediante teleconferencia el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, buscará junto a sus pares de las provincias establecer los protocolos necesarios para la vuelta a clases presenciales. La fecha tentativa era principios de agosto en las localidades con baja o nula circulación viral, pero en otros puntos más complicados podría demorarse la vuelta a las aulas.

En las provincias que se encuentran en fase 5 del aislamiento social obligatorio se cree que las clases podrían volver el 3 de agosto. Por lo pronto en los próximos días comienzan las vacaciones invernales y se espera qué resultado tendrá la reunión mantenida este jueves.