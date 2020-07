Llegan las primeras Olimpiadas virtuales juveniles de Neuquén, de arte y deporte

Las disciplinas serán artes escénicas, artes visuales, deportivo-recreativo y cocina, y participarán jóvenes de toda la provincia.

La subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, junto a los Ministerios de las Culturas, de Deporte, de Ciudadanía y el Gabinete Joven, elaboraron el programa “Olimpiadas Virtuales”, cuyo objetivo es invitar a las y los jóvenes de la Provincia a participar de un espacio virtual donde puedan mostrar y visibilizar sus habilidades, talentos y destrezas, desarrollados durante este aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado desde el 20 de marzo.

Las Olimpiadas Virtuales están destinadas a jóvenes de 18 a 35 años que residen en la provincia, y comenzarán el 15 de julio, Día de las Habilidades de la Juventud, y culminarán el próximo 12 de agosto, fecha en la que se festeja el Día Internacional de la Juventud. Las categorías abarcan: artes escénicas, artes visuales, deportivo-recreativo y cocina.

La ministra Sofía Sanucci Giménez, destacó «nos da mucha felicidad el trabajo realizado y la oportunidad de generar nuevas acciones articuladas con otros ministerios. Además, se vinculó al Gabinete Joven en el proyecto para que, junto con la subsecretaría de Juventud, colabore para llevarlo a cabo. Confiamos en este proyecto, agradezco y felicito a todos y todas por participar y hacerlo realidad».

La subsecretaria de Juventud, Natalia Garay, expresó “una enorme alegría porque este proyecto fue impulsado por jóvenes de localidades del interior y fue enriqueciéndose con la mirada de los distintos ministerios y sectores para que tengamos una gran propuesta innovadora donde las juventudes de la provincia y los cientos de jóvenes emprendedores culturales que tenemos van a poder mostrarse a toda la comunidad neuquina”.

El 15 de julio comenzará la instancia Zonal. Cada joven que desee participar le hará llegar su propuesta al mail de la micro región correspondiente a su localidad, y el referente recepcionará los trabajos en el tiempo estipulado para presentación.

Los trabajos se subirán en las redes para su votación. Por zonas se seleccionarán el o la ganadora en cada disciplina. Los ganadores y las ganadoras participarán directamente a la instancia provincial.

En la segunda instancia participarán aquellas presentaciones que resulten ganadoras en la instancia zonal. Bajo el mismo criterio de tiempos de participación y selección.

En cuanto a los criterios de votación, serán contabilizadas como válidas y positivas todas las reacciones que tengan las obras o videos (me gusta/ me encanta/ me sorprende/ me entristece/ me importa/ me enoja/ me divierte), de las obras publicadas en las páginas oficiales.

Será premiado el o la joven que se registre en la inscripción y resulte ganador o ganadora de cada disciplina, en la instancia provincial. Se realizará un sorteo de premios sorpresa, para el resto de los y las participantes. Además, se otorgará un certificado de participación a quienes formen parte de estas nuevas olimpiadas.