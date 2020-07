La decisión de la rebaja de sueldos dejó al descubierto errores y, ¿generó un quiebre dentro del MPN?

Debido a la situación acuciante que vive la economía municipal, el intendente Carlos Saloniti tomó la decisión de proponer una rebaja en los sueldos de la planta política de un 30%.

La medida fue acompañada por todo el cuerpo legislativo, pero desnudó «errores garrafales», según los ediles, respecto a la administración del dinero. Es que en el mes de junio, se informó desde la secretaría de Hacienda, que se deberá pagar la suma de 8.325.648,62 pesos equivalente a 18 mil horas extras realizadas en el mes de abril.

Después de acompañar el pedido, 10, de los 11 ediles, enviaron una nota a Saloniti solicitando que se corrijan los desequilibrios presupuestarios. Quien no firmó la nota fue la concejal por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Eliana Rivera, quien hasta este miércoles no se conocía ni su postura respecto a la retención del sueldo, ni tampoco por qué no quiso acompañar la nota de sus pares.

En comunicación con Radio Fun, la concejal explicó «acompaño desde el inicio la reducción de mi sueldo sin ningún tipo de especulación ni de pedido de informes. Es sencillo, nos sumamos o no, y yo decidí acompañar, pero sin condicionamientos. ¿Ahora vamos a pedir información para hacer un análisis? Me parece irresponsable plantear números que todavía no están confirmados».

Rivera hace referencia a que los números solicitados aún no están confirmados, y tiene razón. El pasado lunes, el secretario de Hacienda, Juan Manuel Mansilla, presentó un primer informe donde explica que desde enero a junio el municipio, entre ingresos y egresos, tiene un déficit acumulado de 29.074.893,40 pesos. Sin embargo, el dato es incorrecto, dado que sumando y restando los ingresos y egresos de dinero a las arcas municipales, demuestra que el déficit acumulado en 6 meses es de más de 63 millones de pesos.

»Cuando me dicen en el Concejo que hace un mes que están esperando la información, me crucé y averigüé y el pedido de solicitud llegó el lunes de esta semana, relacionado al monotributo y horas extras. Obvio que pido el informe, pero no lo pongo en esta nota, porque queda como una excusa. No lo pongo como condicionamiento», explica Rivera. Sin embargo, de acuerdo a la información emitida por el resto de los concejales a este medio, cada reunión que mantuvieron con el secretario de Hacienda y el intendente, nunca se pudo responder sobre qué cantidad hay de contratos monotributistas ni tampoco a cuántas horas extras equivalen los 8 millones de pesos. Es por ello que en la próxima sesión se realizará un pedido formal para conocer cuál es la situación económica del municipio.

«No soy una hamaca que va y viene y cuando me tocan el sueldo hablo y pido informes, y cuando me conviene me voy al populismo. Yo no soy así. Yo trabajo para todos los vecinos. Si hay cuestiones que tiene que resolver el ejecutivo, lo va a hacer. Y si hay necesidad voy a pedirle la información al intendente, pero no voy a salir a hablar de desequilibrio y de millones de pesos cuando todavía me falta información tangible», manifestó la concejal, exponiendo así de algún modo a sus pares del bloque que sí firmaron la nota.

Respecto a este tema además agregó que »son diferentes formas de trabajo y de pensar, nuestro bloque demostró que somos diversos, y eso nos da riqueza y experiencia. No voy a cuestionar cuánto influye en el presupuesto familiar de mis compañeros, cada uno tiene sus motivos para pensar que la reducción tiene que ir vinculada de acuerdo a los informes de los números. Siento la libertad de decir lo que pienso. En este caso pude decir cuál era mi mirada al respecto y fui respetada. Podemos tener diferencias pero nadie está limitado a expresarlo», finalizó diciendo.

¿Hay un quiebre dentro del bloque? Por lo pronto no lo hay, hay diferencias de pareceres, que según Rivera contribuye a enriquecer la relación dentro del bloque. En los próximos se sabrá a ciencia cierta cuál es la definición de todo este asunto que, a juzgar por la situación actual, la emergencia no solo es económica.