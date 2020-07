Juntos por el Cambio le respondió a la concejal Rivera por sus dichos

En respuesta a los dichos surgidos de una entrevista realizada este martes, a la concejal Eliana Rivera, el bloque de Juntos por el Cambio, le respondió a los dichos de la edil emepenista que realizó en diferentes medios.

Textual afirma: »Yo acompaño desde el inicio la reducción de mi sueldo sin ningún tipo de especulación ni de pedido de informes”. “No soy una hamaca que va y viene y pide un informe cuando les tocan el sueldo».

En primer lugar sería necesario aclarar que no se trata del 30% de quita en los salarios de nueve concejales, eso no está en discusión. Se trata de fondos públicos y deuda municipal generada en base a supuesta mala administración y uso indebido de recursos que varios funcionarios del ejecutivo admitieron de forma verbal frente a nosotros y de los que esperamos informe escrito.

Por otra parte nos interesaría conocer cuál fue la postura de la concejal frente al proyecto que presentamos en marzo, para donar el 20% los sueldos de la planta política? Porque no recibimos ninguna respuesta de su parte. Solo sabemos, por lo que trasciende de esta entrevista, que como al intendente en su momento no le pareció oportuno, a ella tampoco. ¿Cómo es que no se siente una hamaca afirmando que ahora acepta el 30% sin ningún tipo de cuestionamientos?

Tal vez en ese momento la presión no era suficiente para mostrar una postura, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la concejal carga con la presión extra de ser oficialista a ultranza y por eso cabe recordarle que los miembros del poder legislativo tienen la función de representar al pueblo de San Martín de los Andes y no al ejecutivo local. Por el contrario, su deber es el de controlarlo, no complacerlo.

Por otra parte, al sugerir que sus colegas son reaccionarios cuando se les toca el sueldo, redobla la apuesta, poniendo aún más en evidencia la presión a la que está siendo sometida. Y pasando por alto el hecho que algunos de sus colegas concejales llevan meses donando sostenidamente el 20% de sus salarios al hospital de nuestra ciudad.

Además, durante la entrevista agregó: »Me cuesta mucho hablar de millones de pesos. No lo voy a hacer ni voy a cuestionar al empleado municipal. Yo estuve cuando salen los camiones de recolección a la noche y vuelven de madrugada. Es un trabajo doble en estas circunstancia. No me voy a poner a discutir sobre el trabajo que hacen las personas mientras estoy en mi casa».

Frente a esta declaración no nos queda más que preguntarle a la concejal Rivera si ¿estaría dispuesta entonces a correr el riesgo de avalar el proceder del municipio y compartir con el ejecutivo la responsabilidad que le cupiera, si efectivamente se comprueba que han estado pagando horas extras a empleados municipales para que cumplan funciones en sus horarios laborales?

Por último, queremos dejar en claro que comprendemos sus principios de lealtad partidaria pero no los compartimos. Nuestro compromiso como servidores públicos es y será siempre con el vecino y contribuyente de San Martín de los Andes.