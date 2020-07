Gabo Nazar, presidente de Cardón y Pampero: “Apostar a ser parte de la solución de un país que tiene todo para ser motivo de orgullo”

En este fin de semana que se celebra el Día de la Independencia, RSM dialogó con uno de los destacados emprendedores de nuestro país que invierte en desarrollos vinculados con todo el territorio nacional, con fuerte presencia en el interior, y que sigue apostando a producir en Argentina.

Gabo Nazar, presidente de Cardón y de Pampero, analiza la situación de la pandemia en la economía global y local, reflexiona sobre lo importante de comprometerse con el país, y pone en valor la apuesta de los emprendedores de nuestra ciudad que abrieron en este difícil contexto uno de los locales más importantes de la centenaria marca nacional. Entre sus logros, fue designado Emprendedor Endeavor en el 2003 y en el 2008 fue distinguido por la Fundación Konex

RSM: ¿Cómo está viviendo como empresario esta situación vinculada con la pandemia?

Gabo Nazar: La verdad es que es una situación rarísima. Las personas que como yo venimos de la época del 80 creando y desarrollando en Argentina, hemos vivido de todo; pero ésta nos faltaba. Esta página del libro es nueva para los que emprendemos en el país y en el mundo. No se tiene registro en la época moderna de una situación de esta magnitud, con estas consecuencias económicas y sociales que está teniendo la pandemia por coronavirus en el mundo.

Ni siquiera la segunda guerra mundial ha impactado a la economía global de manera tan brutal. Porque fueron eventos que afectaron a algunas partes del mundo. Esto ha sido un corte transversal en todo el planeta y nos está obligando a repensarnos, repensar nuestras empresas, a repensar la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos y en la que producimos y comercializamos nuestros bienes y servicios. Sin dudas va a acelerar el proceso de cambio y transformación que ya se estaba dando, desde hábitos, usos, costumbres, incorporación de tecnología, dinámica de trabajo, entre otras.

RSM: Un cambio profundo en general

G.N: En el medio de toda esa situación tenés matices e impactos que son diferentes para una marca o para otra, para una región del país o para otra, para un país u otro. Es un corte transversal que depende de múltiples factores y donde relatos históricamente trascendentes y determinantes para describir los fenómenos sociales, económicos y políticos, como si es un gobierno de derecha o izquierda, o si es un gobierno de una economía más abierta o más cerrada, todo eso hoy se ha puesto patas para arriba. Tenemos países con ejemplos de impactos más morigerados de izquierda y de derecha, y tenemos países con impactos más duros y más profundos tanto si son más socialistas o más capitalistas. Y también esta cuestión de cuán abiertos o cerrados están los mercados, termina demostrando que no necesariamente es una pauta determinante a la hora de definir la gravedad o las consecuencias de la pandemia en el desarrollo socioeconómico de un país.

RSM: Incluso dentro del mismo país se vive de manera diferente.

G.N: En Argentina en particular esto se puede verificar de una manera muy clara. El interior se está defendiendo mejor que el AMBA, el conglomerado del área metropolitana de Buenos Aires, donde sin dudas se está sufriendo más. O las grandes ciudades donde se ha restringido en mayor medida el movimiento o la entrada a centros comerciales.

En nuestro caso, que operamos las marcas Cardón y Pampero, claramente le pegó más a Cardón que a Pampero, porque en el caso de Cardón tenemos una fuerte operación en el AMBA, el gran centro urbano que tiene Argentina. Pampero también pudo potenciar su perfil de marca orientada al mundo del trabajo y a la seguridad y protección. Y muchos de los productos que nosotros personalizamos fueron necesarios durante el proceso de desarrollo de la incursión de la pandemia en Argentina y agotamos su stock. A su vez, en el caso de Pampero, estamos en un proceso de crecimiento en la red comercial, teniendo un desempeño

totalmente positivo porque estamos en plena expansión de locales en medio de la pandemia.

RSM: Como ha sucedido con la apertura de Pampero en nuestra ciudad.

G.N: El caso de San Martín de los Andes es un botón de muestra más que elocuente porque probablemente estemos ante uno de los dos principales locales de la cadena a nivel nacional. Si bien la cadena ya cuenta con casi 70 sucursales, lo que tanto Lucas Mántaras como Rosalba Rodríguez han logrado en San Martín no deja de sorprender, sobre todo por el contexto en el que se da. Está claro que son grandes emprendedores y compañeros de ruta de toda la vida a través de Cardón, y es un orgullo tenerlos como franquiciados.

Pero además es un hecho objetivo que es un local brutalmente atractivo, con un tamaño de desarrollo muy interesante, con unos espacios que permiten mostrar todas las líneas de productos. Y no es de sorprender que haya iniciado con éxito la operación comercial de Pampero en esta ciudad, como también lo es la operación de Cardón, que el año pasado recibió en el mes de noviembre el premio a la mejor sucursal del país.

Estamos hablando de dos marcas exitosas pero en manos de dos excelentes emprendedores que tienen esta magia de emprender juntos siendo marido y mujer. Y eso también tiene un doble valor, porque es un proyecto familiar, y en el caso de la reciente apertura de Pampero, este concepto se vio doblemente potenciado por la presencia de los hijos, que personalmente le pusieron el cuerpo y los ayudaron a los padres en este contexto tan adverso a hacer esa maravilla de local que tenemos hoy en San Martín.

RSM: Entre tantas crisis en nuestro país, usted en lugar de tirar la toalla o pensar en irse, vuelve a elegir cada vez producir en Argentina. ¿Qué lo motiva a seguir trabajando así?

G.N: La verdad es que yo amo a mi país, amo vivir acá, tengo 5 chicos que van desde los 10 hasta los 18 años y amo que ellos amen mi país. Con lo cual me resultaría muy contradictorio proyectarme en el tiempo viviendo en Argentina y no apostar por tratar de ser parte de la solución y no parte del problema de un país que tiene todo para ser motivo de orgullo y muchas veces terminamos siendo motivo de vergüenza.

No creo, como decía Duhalde, que estemos condenados al éxito. De hecho, esa frase luego de 20 años suena cada vez más ridícula. Después de estos últimos 20 años de tremenda decadencia, habiendo tenido brutales oportunidades en Argentina para despegar, para crecer, para consolidarnos. No es que creo que esto sí o sí vaya a tener un final feliz, pero quiero sentir que contribuyo al proceso de cambio y transformación positiva de la Argentina, y no hay forma de cambiar y de transformar si no es haciendo.

Haciendo desde el punto de vista empresario y también haciendo desde el punto de vista social, contribuyendo de múltiples maneras. Hace 15 años, uno de mis principales emprendimientos fue la creación de la Fundación Oficio, que tiene el desafío de apostar también por la educación, en este caso educación en oficios, ya que se hace una formación integral de la que salen egresados con títulos habilitantes oficiales, más de 600 alumnos por año. Y ese probablemente sea el emprendimiento que más orgullo y satisfacción me genera, porque es un emprendimiento que no tiene fines de lucro. Pero tiene que ver con lo mismo que decíamos antes: es impensable pretender criar a nuestros hijos y a nuestra familia si el destino del país está librado al azar o a la decisión de otros.

Es muy emocional la fuerza que motiva las ganas de trabajar porque desde el punto de vista racional han sobrado motivos para no hacerlo, o para decidir no invertir en Argentina. Yo creo que es el amor por lo nuestro, por nuestro país y por nuestro pasado. Por tratar de honrar lo que hicieron bien nuestros abuelos, esos prohombres de las etapas fundacionales, y también de cara al futuro, donde queremos tratar de que nuestros hijos vivan en un país mejor que el que hoy tenemos.