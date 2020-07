El sector turístico se movilizó pidiendo la ley de Emergencia Turística y un plan de reactivación

Representantes de cámaras y organizaciones del sector turístico de nuestra localidad se movilizaron frente al palacio municipal y entregaron al intendente, Carlos Saloniti, un petitorio en el que solicitan el acompañamiento de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, así como un plan de reactivación en el marco la situación de Distanciamiento Social que vive la localidad.

Foto: AHGSMA

De la movilización participaron representantes de la Asociación Hotelera Gastronómica, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, Asociación de Agentes de Viajes, Cámara de Guías de Pesca, Asociación de Guías de Montaña, Asociación de Guías de Turismo, Asociación de Instructores de Esquí y Snowboard, Cámara de Actividades Físicas Deporte y Ecoturismo, y Asociación de Taxis.

Con respecto a las necesidades actuales, se planteó la celeridad para el tratamiento de una ley de emergencia destinada al turismo y a los sectores de comercio y servicios. Esta ley debería plantear exenciones impositivas, subvenciones salariales y un oferta crediticia real accesible a todo el sector. Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica explicó: «No entendemos la falta de empatía que hay por parte del gobierno provincial. Después de cuatro meses todavía no tenemos una respuesta lógica».

Por otra parte, se reclamó un plan de apertura de la actividad y al mismo tiempo asistencia. Adrián Blanco, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes, indicó: «No podemos quedarnos más en nuestras casas esperando que el virus se vaya. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus ya que va a seguir estando por más que nos escondamos. Necesitamos un plan de apertura y por el momento no lo hay».

Al recibir el petitorio, el intendente Carlos Saloniti aseguró: «El reclamo es legítimo. Entiendo lo que viven. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de la complejidad de esto. Si es necesario que nos reunamos con el gobernador lo haremos.» A esto, Lucas Mántaras, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo, le contestó: «Las reuniones las venimos realizando desde hace mucho tiempo y el problema es que no llegan las medidas». En este sentido Mántaras se refirió a la baja de las Asistencias para el Trabajo y la Producción (ATP), ante el cambio de situación de Aislamiento a Distanciamiento, «como si el cambio a una nueva fase significara que estamos mejor económicamente. El Estado considera que por ello necesitamos menos asistencia y esto es un grave error. San Martín sin turistas no es sustentable» agregó.