Desde la ANAC se dio a conocer el protocolo de seguridad sanitaria para los vuelos de cabotaje

La Administración Nacional de Aviación Civil dio a conocer un protocolo estandarizado para el control sanitario, orientado a minimizar el riesgo del COVID-19 preparado para el reinicio de las actividades aeronáuticas, un tema muy esperado por sectores turísticos de todo el país.

Asimismo, en el protocolo se consideran los procesos de la manipulación del equipaje y carga, desinfección de la aeronave y liberación de la misma para su retorno al servicio a la brevedad posible; siendo importante mencionar que se incluyen las medidas a tomar en caso de presentarse algún evento asociado al COVID-19 durante el vuelo, traslado y alojamiento de las tripulaciones.

La Autoridad de Salud del Estado, los operadores del aeropuerto y los proveedores de servicios deben acordar un plan documentado para mejorar la limpieza y la desinfección de las instalaciones aeroportuarias, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar descritos en la “Guía de higiene y saneamiento en el transporte aéreo” de la OMS. Este plan debe mantenerse actualizado en términos de procesos, cronogramas y productos, conforme a nueva información disponible.

Pasajeros

En este caso, el protocolo prevé que el uso de máscaras faciales debe ser obligatorio para todos los pasajeros y personas dentro del aeropuerto y en la aeronave.

Los pasajeros deben recibir instrucciones sobre los procedimientos para la eliminación segura de las máscaras usadas. Los contenedores sin contacto deben estar disponibles en el aeropuerto y las bolsas de basura de un solo uso deben estar disponibles a bordo y al desembarcar para desechar las máscaras usadas.

A los pasajeros que no cumplan con las medidas preventivas vigentes se le negará el acceso al edificio de la terminal del aeropuerto, a la cabina de la aeronave, o se le desembarcará, si los eventos tienen lugar antes de que se cierren las puertas de la aeronave, y las autoridades públicas competentes lo retiren de las instalaciones del aeropuerto de acuerdo con la legislación nacional/local. Además, conforme a los requisitos nacionales, pueden estar sujetos a acciones adicionales según lo determinen las autoridades locales en el aeropuerto de salida.

En principio solo se debe permitir el ingreso al pasajero debidamente identificado, portando adecuadamente la mascarilla facial (barbijo no médico) (se exceptúa a menores de dos años y pasajeros con dificultad respiratoria diferente al COVID-19) y su equipaje. En el caso que el pasajero sea una persona con habilidades diferentes, discapacitados y otras condiciones especiales o un menor de edad no acompañado, el personal de las puertas de ingreso deberá de solicitar la presencia del personal de apoyo del aeropuerto. En este punto se debería tomar la temperatura corporal por medios remotos o no invasivos por la Autoridad de Salud del Estado.

Los pasajeros deben estar bien predispuestos para la realización de los chequeos de temperatura, si los mismos se han dispuesto previo a la entrada al edificio del aeropuerto. En caso de detectarse pasajeros con temperatura mayor de 37.5°C o que evidentemente estén enfermos, el personal del aeropuerto no permitirá el ingreso a las instalaciones y deberá comunicarse a la brevedad con la Autoridad de Salud del aeropuerto, la que finalmente evaluará al pasajero y tomará las medidas necesarias.

Sala de espera y salas VIP

El personal de ambas áreas deberá estar provisto de elementos de protección personal (como mínimo mascarilla facial y guantes del material establecido por la Autoridad de Salud del Estado), guardar distanciamiento social con el público y estar capacitado en detectar pasajeros visiblemente enfermos, debiendo de reportar de manera inmediata al área de salud del aeropuerto y al explotador aéreo respectivo

Los pasajeros dentro de las áreas deberán guardar el distanciamiento recomendado y utilizar la mascarilla facial.

Debería considerarse la manera de ofrecer los alimentos y las bebidas embalados de manera individual o por porciones, si fuera necesario ofrecer utensilios no reutilizables.

Recomendar a los pasajeros minimizar el contacto con las superficies y al operador del aeropuerto limpiar y desinfectar las áreas de contacto con mayor frecuencia.

Se recomienda al explotador aéreo cerciorarse que los hoteles seleccionados para el pernocte de las tripulaciones observen protocolos de limpieza que garanticen la desinfección adecuada contra COVID-19 de las habitaciones que deberán ser individuales, así como de los lugares de uso común. No obstante, siendo el reinicio a las operaciones gradual, se recomienda a las tripulaciones no transitar innecesariamente lugares públicos, así como espacios comunes de los hoteles. De ser necesario hacerlo, respetar el distanciamiento social recomendado.