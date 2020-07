A partir de mañana se pueden pedir turnos para la oficina de la SUBE que atenderá desde el lunes

Desde la Oficina de Gestión de la Tarjeta SUBE informaron que a partir del día lunes 20 de julio del 2020 comenzarán a atender con turno, los cuales podrán solicitarse los días viernes en el horario de las 9 a las 13 hs, comunicándose al número 02972-429951.

Los turnos son limitados, y por día se atenderán un máximo de 32 personas. Por lo tanto se solicita encarecidamente a los que pidan los turnos, que cumplan con el horario del mismo. Al momento de asistir a la oficina de gestión deberán hacerlo un máximo de dos personas y que sean mayores de edad. De esta manera se evita la circulación de niños, niñas y adolescente.

Se dará prioridad de atención a personas con tarifa social y que realicen tareas esenciales; también para los casos en donde se deba efectuar los descuentos escolares. Es importante aclarar que de manera excepcional se tomaran los listados de Marzo 2020, en caso de no estar en los listados y no tener certificado no se podrá aplicar el descuento correspondiente, hasta tanto puedan asistir al colegio y solicitarlo. Podrán realizarnos consultas al teléfono de la oficina.

El ingreso a la terminal será por la puerta principal, ubicada sobre calle Villegas.Aquellos que asistan a realizar el trámite, deberán hacerlo con DNI y tarjeta SUBE en mano. De la misma manera, se recuerda que es obligatorio el uso de barbijo o tapa bocas, y el respeto de las distancias sociales.Si son tarjetas de estudiantes de cualquier nivel deberán traer el último DNI tarjeta y foto en caso de no tenerla (sin excepciones), y ser padre o madre del estudiante.

Si ya realizaron el trámite de descuento escolar primario o de jardín de infantes en marzo no deberán volver a hacer nada ya que les funciona hasta diciembre de este año.