Del 15 de julio al 12 de agosto ser realizarán las «Olimpiadas Virtuales» en Neuquén

La provincia lanzó el programa “Olimpiadas Virtuales”, cuyo objetivo es invitar a las y los jóvenes de la provincia a participar de un espacio virtual donde puedan mostrar y visibilizar sus habilidades, talentos y destrezas, desarrollados durante este aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado desde marzo.

Las Olimpiadas Virtuales están destinadas a jóvenes de 18 a 35 años que residen en la provincia y durarán desde el 15 de julio, Día de las Habilidades de la Juventud hasta el 12 de agosto, fecha en la que se festeja el Día Internacional de la Juventud. Las categorías abarcan artes escénicas, artes visuales, deportivo-recreativo y cocina.

La presentación estuvo a cargo de los dos jóvenes: Enzo Verdugo, de Mariano Moreno, y José Luis Muzzio, de Caviahue, quienes impulsaron el proyecto a través de la subsecretaría de Juventud. Después de semanas de trabajo participativo territorial e interministerial explicaron la propuesta de las olimpiadas virtuales juveniles para los cientos de jóvenes que pudieron seguir la presentación en vivo por el Facebook de la subsecretaría de Juventud.

El gobernador destacó “la calidad que tiene la juventud y de cómo se construyen, con protagonismo y creatividad, dispositivos como éste: territorialmente y de abajo hacia arriba. Tenemos que seguir acompañando a la juventud para que pueda seguir ganando espacios, teniendo un rol activo y protagónico en la construcción de nuestro presente y nuestro porvenir”.

“Es un orgullo el espacio que se abre y que sea sobre todo con las y los jóvenes del interior. Le da un valor para nosotros muy importante y superior. Nos emocionamos con lo que nos contaron, ya que lograron esta iniciativa en este contexto. Esto es un ejemplo de cómo se reconstruyen las cosas y nuevas realidades. Ténganse fe y constancia. Acá ganamos todos, a partir de cada persona a la que logramos llegar. Gracias por este ejemplo; esto es significativo”, agregó.

Sanucci Giménez expresó que “esta idea surge de Enzo y José. Hablamos de una real política pública construida desde y por la ciudadanía, a la que nos acoplamos todos integralmente. No sólo desde el ministerio y la subsecretaría, también desde el Gabinete Joven, esa herramienta creada por el gobernador para trabajar la interministerialidad. Hoy vemos materializado lo que es la co-construcción, la participación ciudadana, la articulación. En estas Olimpiadas vemos reflejado aquello que no es imposible”.

La ministra agregó que “es importante recalcar qué importantes son las redes, las que fuimos construyendo y que hoy con la pandemia permitieron que estemos más cerca, estando lejos. Eso también es novedoso, porque si no las tuviéramos trabajadas como hace tiempo lo hace Juventud, nos sería imposible llevar a cabo políticas públicas que se vean reflejadas en el territorio. Para tener resultados necesitamos de agentes multiplicadores de aquello que queremos realizar”.

“Quiero destacar que los trabajos en red tardan, pero son los que perduran y consolidan; nos trascienden. Esto nos permite hoy atravesar la pandemia de manera colectiva, no individual, con una juventud activa y reactiva que está acá presente y quiere realmente un Neuquén mejor y que quiere involucrarse en las decisiones que tomamos para construir colectivamente una ciudadanía mejor”, concluyó.

Los ministros destacaron el orgullo y la emoción al escuchar a estos jóvenes que han tenido esta iniciativa y han sabido construir y presentarla hoy.

La subsecretaría de Juventud, Natalia Garay afirmó que “hoy transformamos en acción lo que tanto y con tantos soñamos. Olimpiadas surge por iniciativa de dos jóvenes del interior y se enriquece con un equipo del ministerio que se suma y acompaña, un Gabinete Joven que garantiza la pluralidad de miradas, un Coprojuv (Consejo Provincial de Juventudes) que asegura la territorialidad, intendentas, ministras, ministros que apoyan estos nuevos mecanismos de participación y un gobernador que una vez más con su permanente acompañamiento pone en valor la red de jóvenes que tiene la provincia del Neuquén”.

Metodología

Hoy comienza la instancia Zonal. Cada joven que desee participar le hará llegar su propuesta al correo electrónico de la zona correspondiente a su localidad, el referente recibirá los trabajos en el tiempo estipulado para presentación. En el Facebook de cada zona encontrarán los enlaces para la inscripción: zonas Norte, Centro, Sur, Confluencia y Cuenca del Agrio.

Los trabajos se subirán en las redes para su votación. Por zonas se seleccionará a el o la ganadora en cada disciplina. Quienes ganen participarán directamente en la instancia provincial.

En la segunda instancia participarán aquellas presentaciones que resulten ganadoras en la instancia zonal, bajo el mismo criterio de tiempos de participación y selección. El ganador por disciplina será el ganador provincial.

En cuanto a los criterios de votación, serán contabilizadas como válidas y positivas todas las reacciones que tengan las obras o videos (me gusta/ me encanta/ me sorprende/ me entristece/ me importa/ me enoja/ me divierte), de las obras publicadas en las páginas oficiales.

Será premiado el o la joven que se registre en la inscripción, al ganador de cada disciplina, en la instancia provincial. Se realizará un sorteo de premios sorpresa, para el resto de los participantes. Además, se les otorgará a todos los participantes de las olimpiadas virtuales juveniles, un certificado de participación.