Abrió Otto Resto Bar: la alegría de cumplir un sueño

Iban a abrir para mediados de marzo. Pero la cuarentena, declarada unos pocos días antes de la fecha prevista, postergó el sueño por unos meses. Pero anoche llegó el momento y Otto Resto Bar, de la mano de dos viejos amigos, sanmartinenses, más precisamente de El Arenal, Andrés Kristensen y Ariel Albornoz, volvió a llenar de vida la esquina de Villegas y Mascardi, cuya casona supo alojar a algunos clásicos de la gastronomía de la ciudad. Los memoriosos se acordarán de Cheval, un imperdible de la cocina regional, más acá de El Bodegón, recientemente Malabar y a partir de anoche, Otto Resto Bar

El espacio renovado, con muchísimas ganas, unos 40 cubiertos en tiempos de pandemia y protocolos, abrirá todos los días de 12 a 15 horas para los almuerzos (menos los domingos) y de 19 al cierre cada noche para ofrecer su variada y completa propuesta que asegura pasar un buen momento en familia o con amigos, comiendo y tomando algo rico.

En diálogo con RSM, Andrés, quien trabaja en gastronomía desde hace unos 15 años, expresó: “En lo personal tengo una alegría inmensa de abrir con Ariel nuestro propio espacio. Es un logro muy grande que estaba seguro que en algún momento lo íbamos a conseguir. Siempre con el apoyo constante de nuestras familias y amigos”.

Luego agregó: “Este emprendimiento lo armamos con Ariel, un amigo con el que hace años queremos trabajar juntos y no se nos había dado la oportunidad hasta ahora. Por eso decidimos encararlo. No teníamos prevista esta pandemia que nos tuvo parados unos meses. Calclulá que íbamos a abrir el local en marzo y no pudimos hacerlo. Pero acá estamos, con muy buenas expectativas”.

Otto Resto Bar tiene una carta completa y variados rincones donde disfrutarla. Incluye comidas rápidas, como una variedad de hamburguesas, milanesas y papas fritas, así como picadas y pizzas, ensaladas, sanguchería y pastas caseras. Cuenta con una propuesta de menú infantil y tiene en cuenta menús para celíacos y vegetarianos.

Ofrece una buena propuesta de vinos y coctelería, además de seis canillas de cerveza artesanal tirada, de las marcas Mesta Nostra y Postanak, hechas por jóvenes sanmartinenses radicados en Buenos Aires, que pueden degustarse en la barra conversando con los dueños del lugar, súper conocedores de la ciudad. Todo hace parecer que se trata de una nueva propuesta que nace para quedarse. ¡Salud!