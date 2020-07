El programa Sucesos cumplió 26 años de emisión en la localidad

Este 14 de julio, el programa de televisión Sucesos, que se emite por el canal local TVO, cumplió 26 años de emisión ininterrumpida. RSM dialogó con Víctor Adaro responsable de la transmisión desde sus inicios en 1994, en lo que en ese momento era San Martín de los Andes Televisora Color de Daniel Barsottelli.

Víctor cuenta cómo llegó a conducir Sucesos: “En los 90, yo trabajaba en un programa dentro del canal que se llamaba TV Sport. El mismo productor realizaba el noticiero que se llamaba Dinámica. En el año 94 se dió una situación por la que el conductor del noticiero no podía salir al aire entonces Daniel Barsottelli me dice: ‘hacé el programa vos’. Fue un desafío porque aunque ya hacía cámara para mí era nuevo”.

El programa tuvo diferentes horarios de transmisión: “En un principio había una sólo emisión a las 13 hs y después comenzamos a repetirlo a las 21 hs. Más tarde lo hicimos a las 21 hs para repetirlo a las 23 hs y en una época tuvimos 3 emisiones: 13 hs 21 hs y 23 hs”.

A fines de los 90, los medios en la ciudad eran muy pocos y el programa televisivo captaba una importante audiencia local: “En esa época las noticias se escuchaban por FM de la Montaña o las veías a la noche por Sucesos”. Haciendo un raconto de experiencias y situaciones, Víctor cuenta: “Pasaron personajes muy famosos, se me ocurre Macaya Márquez, por ejemplo, funcionarios que se quejaron de comentarios y hasta tuvimos un juicio por una persona golpeada que nombró al aire a quién le había pegado y este último nos denunció. Desfilaron los políticos de todos los colores, porque las campañas tenían su repercusión en Sucesos y no faltaron los enojos por la cantidad de espacio que tenía cada uno”.

En el año 2005 se incorpora a Sucesos Jimena Mera, actual co-conductora del programa. “Con la llegada de Jime, Sucesos se vió mucho más fresco, ella le puso chispa, se ocupó de las redes sociales al principio” cuenta Víctor.

Jimena describe su aporte: “Cuando yo empecé mi idea fue darle un vuelco hacia algo más parecido a un magazine, con estilo más artístico en cuanto a fotos o eventos. No dejamos la noticia de lado pero incorporamos otros sucesos”.

Ella tuvo sus primeras experiencias en “Estudio Nieve” con Juan Alberto Badía en los años 94 y 95. “Aprendimos muchísimo del funcionamiento de los medios. Todo se hacía con mucho esfuerzo y pocos recursos, explorando la imaginación que producía la radio y todo salía espléndido”.

Cuando Carlos Saloniti era concejal impulsó la declaración de Interés Municipal del programa. “Fue una alegría porque nosotros no lo habíamos pedido” y agrega Víctor: “El hecho de ser conocido para mí, al principio era un problema y no me sentía muy bien. Después uno se va acostumbrando al reconocimiento de la gente. Fui muy feliz haciendo este programa en el que dejé mi juventud”.