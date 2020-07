Enfermero neuquino que recibió el alta por COVID-19 fue golpeado, robado y le quemaron la casa

El fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Paula González solicitaron la información presentada por Daniel Porro, el enfermero al que golpearon salvajemente vecinos, le robaron el automóvil y le prendieron fuego la casa, para iniciar medidas de investigación y proceder con las indagaciones.

Daniel es un un enfermero del policlínico ADOS de Neuquén, que tras el masivo contagio en dicho nosocomio, contrajo también el virus. Al enfermero le dieron el resultado positivo del hisopado el 19 de junio, pero antes se había aislado en su casa, y luego en la vivienda de su madre, para hacer la cuarentena.

Luego de esos días, el hombre fue hisopado y después de haber tenido síntomas de tos y dolor en el pecho, Daniel volvió a su casa y se reincorporó a trabajar ya sin tener el virus. Pero en el vecindario las cosas no fueron tan tranquilas para él. «Ya recuperados seguimos con la discriminación social ,el rechazo de la sociedad , es una parte muy fuerte que nos afecta de manera directa o indirectamente psicológicamente» escribía Daniel en su muro de Facebook.

«Estaba en mi casa y uno de los chicos empezó con insultos. Tuvimos una gresca y ahí fue donde vinieron dos más y me empezaron a golpear hasta dejarme inconsciente”, denunció Daniel, que anteriormente ya había comentado que recibía insultos.

El mismo jueves cuando Daniel estaba de franco en su vivienda, que aún está a medio construir y en forma precaria, en la calle Centeno y Trigo, de la capital neuquina, integrantes de la familia que lo agredió le prendieron fuego la casa. También le robaron un vehículo Fiat Palio, que la Policía pudo recuperar a las pocas horas. “Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, relató.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, agregó el enfermero, quien aseguró que ya hizo la denuncia policial y se esperan novedades sobre los autores de la golpiza.

Responsabilizó al Estado Nacional y Provincial por «no garantizar las medidas de seguridad a los trabajadores de salud y a las personas que tienen Covid».

En los próximos días se conocerán los resultados investigativos llevados adelante por la Fiscalía, para dar con los autores.