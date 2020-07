«No hubo trato humanitario, tenemos casa en San Martín y teníamos un permiso por 48 horas»

Así se expresó el matrimonio de odontólogos que debieron volver a Buenos Aires. Tras conocerse el caso , una vez que llegaron a Buenos Aires, se comunicaron con RSM para dar cuenta de lo sucedido y explicar que en ningún momento buscaron violar las medidas dictadas, no solo de Nación, sino también de Provincia. «Queremos que la gente de San Martín sepa la realidad de las cosas y cómo sucedieron», explicaron.

Foto: Infolosandes.com

«Llegamos más o menos a las 13 horas del día viernes al Puesto de Control en Junín de los Andes. Una vez allí exhibimos nuestros permisos que fueron emitidos por la Gobernación de la Provincia de Neuquén y que nos habilitaba a llegar hasta nuestro domicilio, porque tenemos casa en San Martín de los Andes, cumpliendo la cuarentena obligatoria de 14 días. No íbamos a esquiar o de vacaciones. Como ya teníamos previsto antes de marzo quedarnos a vivir allí, y el departamento actual nos queda pequeño, buscábamos comprar otra propiedad acorde», comenzó explicando el profesional, apesadumbrado por la situación vivida.

El matrimonio debió esperar la decisión del Jefe de fiscales Fernando Rubio, ya que permanecieron en el rodado hasta que las autoridades del Control les explicaron que no podían ingresar. «Somos profesionales de la Salud, estamos más que adaptados a todo lo que tenga que ver con materiales de bioseguridad. No viajamos 1600 kilómetros para poner en riesgo la vida de nadie, no tenemos síntomas de coronavirus ninguno de los dos. Solo necesitábamos solucionar un tema que para nosotros es muy importante», indicó el odontólogo.

«Hace dos años que venimos viajando regularmente a San Martín y creo que el descrédito que sufrimos estos días no lo merecemos, porque pedimos un permiso que fue emitido por el gobierno provincial. La policía no nos trató bien, porque después de esperar y saber que el fiscal no daba el brazo a torcer para poder ingresar, tuvimos que dormir dentro del auto, a la intemperie, hasta el sábado que nos volvimos. Estábamos destruidos, cansados y sin posibilidad de poder parar en ningún lado. Sólo pedíamos ir hasta nuestra casa, bañarnos, comer y dormir. Y si después nos querían echar nos íbamos, pero no fue un trato humanitario», añadió el médico.

«Tenemos pensado vivir en San Martín de los Andes, contamos con una vivienda, tenemos planes de comprar otra y poder ejercer nuestra profesión. Además estamos matriculados en la provincia de Neuquén para poder trabajar. Repito, no queríamos ingresar a cualquier costo. Teníamos un permiso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén», explicó el médico, quien además exhibió el permiso otorgado por la aplicación Argentina Unida.

«Pese a que no estábamos en condiciones de dar la vuelta y viajar otros 1600 kilómetros, ni al fiscal ni a las autoridades del Control les importaron», cerró contando el odontólogo que arribó a su domicilio este domingo cerca de las 16 horas.