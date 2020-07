La Orquesta Sinfónica Académica local lanzó un concierto en video e inició su presencia virtual

Hace pocos días se estrenó un concierto de Vivaldi, grabado e interpretado con gran calidad. Esta nueva presencia virtual de la Orquesta recién arranca: habrá nuevos videos y comenzaron, desde las redes, a compartir el fuerte trabajo que llevan adelante.

“La idea fue ofrecer a les estudiantes de instrumentos de todos los niveles un lugar de práctica orquestal, para establecer vínculos transversales con otras cátedras, como por ejemplo la de Canto y la de Composición, para estrenar obras de compositores locales y para servir de orquesta de práctica para les estudiantes de nivel terciario de Dirección Orquestal”, explicó Paloma Nogués, la directora de la Orquesta.

La Orquesta Sinfónica Académica de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes fue creada en el año 2013 por la directora Paloma Nogués. Está conformada por estudiantes, docentes y músicos de la comunidad. Es abierta a quien quiera participar, sea o no parte de la Escuela, independientemente de su nivel en el instrumento. El número fluctúa dependiendo el año, pero han llegado a ser más de 40 personas, dependiendo los proyectos.

“La decisión de lanzar el video y de lanzar nuestras redes en este momento se debe a que queremos acompañar a nuestra comunidad en estos momentos de aislamiento y distanciamiento, donde los eventos culturales presenciales están suspendidos. Creo firmemente en que la música es indispensable para el ser humano, y estoy muy contenta de poder contribuir un poco, desde nuestro humilde lugar, para que la gente sepa que estamos para la comunidad y que seguimos, con las limitaciones del momento, presentes en la vida cultural de San Martín”, señala la directora.

Además del canal de YouTube, en donde se irán estrenando nuevos videos, ahora están presentes en las redes, con una página de Facebook (Orquesta Sinfónica Académica ESM SMA) y una cuenta de Instagram (@orquesta.sinfonica.academica).

El primer video tuvo un gran lanzamiento, con chat en vivo con miembros de la Orquesta. “Fue una hermosa experiencia, ¡la primera de muchas, espero! La gente se acercó al canal de YouTube a chatear durante el estreno, y ya tenemos 352 vistas al día de hoy. Es una gran emoción ver esta reacción tan positiva y amorosa de nuestro público. Sin embargo, no me sorprende: desde siempre y más en los últimos años, sentimos un gran acompañamiento de la comunidad, que llena los conciertos que presentamos con un entusiasmo y un calor humano que emocionan. Es un honor para la orquesta ser recibida de esta manera, y no quiero dejar de agradecerlo una y otra vez. ¡Gracias!”, expresa Paloma.

La cuarentena viene impactando fuertemente en la Orquesta ya que impide los ensayos: “Pero no por eso dejamos de tocar. Estamos preparando proyectos enteramente virtuales que daremos a conocer pronto. Es decir que gran parte de la orquesta sigue ensayando en su casa, participando de reuniones virtuales, grabando sus partes y siendo participantes activos de este proyecto orquestal. Incluso, tenemos nuevos integrantes que aún no tuvieron ni un solo ensayo presencial, pero sin embargo participan con muchísimas ganas y dedicación. Mi saludo y agradecimiento a cada uno de los instrumentistas que están acompañando estos momentos con optimismo y esperando el retorno a las actividades presenciales”, comparte la directora.