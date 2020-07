Se mantiene el reclamo de las cámaras y asociaciones del sector turístico de nuestra ciudad

Las cámaras y asociaciones que representan al sector turístico de la ciudad volvieron a reclamar la habilitación de la actividad y asistencia económica. Volvieron en enviar una nota dirigida al intendente, Carlos Saloniti, y al gobernador, Omar Gutiérrez instando a que actúen en relación al petitorio entregado lunes pasado por el que reclamaban estas dos premisas.

En la nota con fecha de ayer se explica que con relación al anuncio de la apertura del turismo local «solo existe una comunicación mediática de la Ministra de Turismo de Neuquén Lic. Marisa Focarazzo sobre apertura de micro regiones, que para la práctica no está el decreto que las habilite». Además se aclara que «sigue interrumpida la libre circulación entre las localidades de la Zona Sur y más allá de una cuestión de intención, no suma a la problemática económica en lo que al sector turístico respecta».

Con respecto a asistencia relacionada con la declaración de la Emergencia Turística indican: «no hemos recibido absolutamente nada y para las ciudades que dependen del turismo esto es esencial. Así como tampoco se proclamó una ley provincial, ni nacional al respecto».

En la nota se solicita la habilitación de las rutas, ya que en el día 18 de Julio de 2020 según Decreto Nro. 605/2020 del Poder Ejecutivo Nacional se dispone que, salvo el AMBA y parte de Chaco, el resto del país sea considerado sin virus en circulación comunitaria (Zonas DISPO)». Con respecto a esta habilitación se considera las declaraciones del Dr. Juan Cabrera, Director General del Hospital Ramón Carrillo en la reunión del Ensatur del día 16 de Julio cuando expresó: “Hoy podemos determinar en cada punto del país con una visión dinámica cuales son las localidades que tienen COVID o no lo tienen. Si viene de un pueblo donde no hay casos, no se puede impedir que llegue a nuestra ciudad, viéndolo desde el punto de vista epidemiológico. Hoy si de una ciudad de San Juan quieren venir un ciudadano, cuando llegan a los controles no pueden pasar, porque no está en las declaraciones la opción turismo, esa opción debería estar porque del punto de vista epidemiológico no hay ningún problema para venir. El sector turístico tiene el acompañamiento de salud.”

Asimismo en la nota se denuncia «situaciones de abuso institucional de algunos funcionario/as de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales y de alguno/as funcionarios de los Ministerios Públicos Fiscal que están persiguiendo y criminalizando a ciudadanos» en los controles de ingreso a Junín de los Andes.

Con relación a la asistencia se pide concretamente la sanción de una Ley de turismo que contenga: mantenimiento de suspensión del mínimo no imponible para el impuesto a los Ingresos Brutos por lo menos por 12 meses, eximición de impuesto inmobiliario al sector hotelero por 12 meses, quita retenciones a través de SIRCREB, plan de facilidades de pagos sin intereses para deudas del sector desde marzo de 2020, líneas de créditos inmediatas a tasas menor al 20% con 12 meses de gracia, financiamiento para los consumidores con herramientas brindadas por el BPN, eliminación de impuestos de seguridad e higiene o comerciales y patentes sobre los vehículos destinados a las actividades relacionadas al turismo desde el mes de marzo y hasta que finalice la pandemia.

La nota está formada por la Cámara de Comercio Industria y Turismo de San Martín de los Andes, la Asociación de Agentes de Viaje, la Asociación Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Guías y Profesionales de Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén, Asociación Argentina de Guías de Montaña, Asociación de Guías de Turismo de San Martín de los Andes, Asociación de Instructores de Esquí y Snowboard Chapelco, Cámara de Actividades Físicas Deporte y Ecoturismo y trabajadores vinculados al turismo.