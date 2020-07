«En ningún momento se prohibió la atención a pacientes de Aluminé», explicó Cabrera

Luego de hacer conocer la nota emitida por Zona Sanitaria IV el pasado 3 de julio, sobre la necesidad de «evitar realizar atenciones a pacientes de la ciudad de Aluminé hasta tanto cambie la situación epidemiológica», el Doctor Juan Cabrera explicó y llevó tranquilidad a los vecinos de la mencionada ciudad.

«El escrito menciona la palabra evitar y que se debe tomar como significado de prevenir, no es de prohibir ni abstenerse. En este contexto, que ya había sido hablado con los representantes de cada una de las instituciones privadas de Salud de San Martín, a través del COPAC, el Colegio Médico, la palabra evitar significa eso. Es decir, si es impostergable la consulta o la visita al médico el profesional lo debe atender, pero si se podía atrasar por la característica de la consulta o su urgencia y necesidad, se debía reprogramar», explicó Cabrera.

El tema es que algunos profesionales privados de nuestra ciudad lo tomaron como una negación y así lo hicieron saber a los vecinos de Aluminé diciendo que estaba prohibida la atención en nuestra ciudad. En ese sentido Cabrera, indicó que el mismo día que se envió la nota, el 3 de julio, se les explicó a los profesionales cómo era la situación y que no había prohibición de atención.

«Si es impostergable o totalmente necesario atender, se debía atender. Ahora si las medidas sanitarias médicas, odontológicas o de consultas, que podían postergarse de acuerdo a su capacidad, debían ser reprogramadas. No hay que olvidar de la situación epidemiológica de Aluminé. Está con 25 casos en una población de 6 mil personas, controlados bien manejados pero con casos», manifestó Cabrera.

El último párrafo de dicha nota, Cabrera menciona que también causó resquemor. «Allí se recuerda que todos nosotros estamos regidos por las normas administrativas y legales, emanadas por las Nación y por Provincia de acuerdo a las medidas y protocolos que debemos realizar ante cada situación de atención de pacientes. Es decir, el equipamiento de bioseguridad, la atención en las condiciones seguras, tanto para el paciente como la del profesional, los espacios en las salas de espera, etc. Porque si uno no tomó esos recaudos y sucede algo, alguien hizo algo mal, nada más ni nada menos. Todo esto que se explicó en dicha reunión allá por principios de julio, pensamos que se había entendido, pero de pronto ahora empezamos a tener situaciones que no debían pasar», explica Cabrera.

Las situaciones que no debían pasar eran justamente aquellas donde los Centros de Salud privados, llamaban a los pacientes de Aluminé explicándoles que se les cancelaba el turno.

«Hablamos con el intendente, concejales y medios radiales de Aluminé, explicando el sentido de la nota que enviamos a los Centros de Salud privados. No es correcto decir que desde Zona Sanitaria IV prohibíamos la atención a pacientes de Aluminé», añadió Cabrera llevando claridad ante esta situación.

Para finalizar Cabrera manifestó «a futuro buscaremos que Aluminé dependa de la Zona Sanitaria IV, porque por una cuestión geográfica y de logística, mayor afinidad de venir a San Martín de atenderse. Ahora dependen de Zona Sanitaria II, pero lo que le pasa a Aluminé es como si ocurriera en cualquier zona nuestra».

Para que no queden dudas en la ciudad de Aluminé, el Jefe de Zona Sanitaria IV, emitió una nota al intendente Gabriel Álamo, en la que se aclara que las personas de dicha ciudad que deban recibir atención médica pueden hacerlo en San Martín de los Andes.