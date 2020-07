Los residentes de Bariloche ya disfrutan de las pistas de esquí del Cerro Catedral tras su inauguración

La espera se hizo larga, cuando todo indicaba que el miércoles por fin se realizaría la apertura turística, el temporal de nieve atrasó para este jueves la la apertura de la montaña con un clima soleado.

Cabe recordar que debido a la pandemia por el virus COVID-19, no hay turistas en la localidad, por lo que solo pueden disfrutar del deporte de montaña los residentes de Bariloche.

Las últimas nevadas que fueron bastante intensas hicieron que las condiciones sean ideales para deslizarse por las distintas pistas, sobre las cuales la empresa concesionaria realizó tareas de acondicionamiento.

Cientos de barilochenses donde hubo mayoría de jóvenes y muchas familias arribaron al cerro. Todos debieron cumplir los protocolos establecidos para evitar la transmisión del virus COVID-19. Desde la empresa concesionaria explicaron que casi no fue necesario formular advertencias en relación al uso de tapabocas y el distanciamiento obligatorio de dos metros.

Los protocolos establecidos contemplan, por ejemplo, que no se podrá utilizar los paradores para comer aunque sí será posible adquirir alimentos y bebidas en el formato take away, la gente debió consumir de pie en la plaza o en las calles de la villa. Porque no hay sitio alguno donde sentarse.

Algunos llevaron viandas y quisieron sacarlas en plena montaña para comer en algún espacio apartado y sin riesgo, pero les dijeron que estaba prohibido. Sí hay sanitarios disponibles para los esquiadores.

A la enorme cantidad de nieve, que llega a los 80 centímetros en la base y 2 metros en la cumbre, se sumó un cielo despejado como se dejó ver pocas veces en lo que va del invierno. Algunos esquiadores y snowboardistas destacaron que las pistas estaban bien preparadas pero reclamaron “que se abra toda la montaña, aunque no haya turistas”.

Algunos observaron que las complicaciones se pueden agravar el fin de semana, cuando por lógica debería subir más gente. En la base está permitida la actividad comercial, pero muy pocos locales abrieron al público.

Muchos esquiadores aprovecharon el primer día de nieve en Catedral dijeron que era “raro y distinto” compartir la experiencia sólo entre barilochenses, ya que no hay turismo en la ciudad y el cerro solo permitió el acceso con pase de residentes.