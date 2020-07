Nahuel Trujillo: el payador sanmartinense que pide al pueblo escuchar a los jóvenes

El pasado 23 de julio se celebró el Día del Payador, fecha que se remonta a 1884 e instaura una tradición de poesía oral que permanece muy fuerte en varias zonas del interior del país. En San Martín de los Andes, Nahuel Trujillo toma las riendas de la payada local y trabaja para promoverla y hacerla crecer.

RSM: ¿Qué significa ser un payador?

NT: Un payador es la persona que, por medio de la improvisación, representa al pueblo. Ese es el origen, así nace el payador.

RSM: ¿Cómo te iniciaste en la payada?

NT: Primero empecé cantando milongas, que son letras escritas por otra persona, con las cuales me sentía identificado. Después surgió la posibilidad de escribir mis propias letras. Empecé a componer e improvisar letras que hablan de la geografía de San Martín de los Andes.

RSM: ¿Cómo encarás tu formación, o tu práctica de improvisación?

NT: Con mi compañero, Álvaro Pérez, nos iniciamos juntos y andamos en los escenarios bajos. Nos capacitamos juntos en un taller de payadores, en Junín de los Andes, el año pasado. Se llamó “Neuquén, tierra payadora. Taller de poesía oral improvisada”. Yo lo quise traer acá, pero me dieron muchas vueltas.

Actualmente estoy haciendo otros talleres, por medio de Zoom, con Emanuel Gabotto. Hacemos ejercicios de práctica y mecánica de la improvisación. Uno va adquiriendo herramientas para llevar al escenario.

RSM: ¿Qué es lo más importante que transmite la música de los payadores?

NT: Transmite el aire de campo. El payador es una mezcla de campo y denuncia social. Hay una frase que dice que los payadores son la voz de los que no tienen voz. Se canta estando junto al peón, tratando temas actuales y teniendo siempre en cuenta la historia.

RSM: ¿Qué lugar tiene el payador en el pueblo?

NT: Muy poco lugar. Yo estoy trabajando para crear la cultura del payador en San Martín. Actualmente somos dos solamente, junto con Álvaro. No existía el payador local antes de nosotros.

La payada se inicia desde el tango, con las improvisaciones de Gardel con denuncias sociales. También hay una rama que viene de Uruguay y se traslada a La Pampa y Neuquén, que son las provincias que más payadores tienen y donde hay círculos de payadores.

RSM: ¿Tenés contacto con ellos?

NT: Sí, tengo mucho contacto con gente de Buenos Aires y con quienes se dedican mundialmente a la improvisación, como Emanuel Gabotto, que hace encuentros internacionales de payadores con raperos.

RSM: Hace poco estrenaste programa de radio, ¿no? ¿Cómo surgió ese proyecto?

NT: Sí. El programa de radio surgió a raíz de que quise hacer un encuentro de payadores y me encontré muy solo. Me di cuenta que, luchando yo solo, no iba a poder fomentar la payada, así que traté de buscarle la vuelta. Con el programa creo que voy a poder generar una audiencia, tener un público que el día de mañana haga posible el encuentro de payadores de San Martín de los Andes.

RSM: ¿De qué se trata el programa?

NT: Se basa en música, integrando cantores de otras regiones, poco conocidos. También hay entrevistas, una o dos veces al mes. Traemos a viejos pobladores, jinetes y jóvenes que acompañan a los payadores. La semana pasada entrevisté a Damián Leal, animador de jineteadas, que en San Martín tampoco hay.

El programa se llama Nuestras Raíces y va todos los miércoles, de 18 a 20, por FM La Monik.

RSM: ¿Qué es lo que más te atrae de ser payador?

NT: Uno mediante la payada cuenta las vivencias del día a día. Hay versiones que dicen que el payador fue el primer periodista y cronista, porque iba llevando la voz del pueblo, de un lugar a otro. A mí me atrae eso, poder contar las vivencias de mi pueblo, que San Martín tenga quien plasme en letras todo eso que se vive.

RSM: ¿Tenés alguna anécdota particular, que recuerdes siempre?

NT: Al principio, cuando empecé a interesarme por la improvisación, me acerqué al payador Carlos Sferro y le conté que yo tocaba la guitarra y quería ser payador. Él me dijo que no me apure, que ser payador viene con el tiempo. Yo creo que el payador, en mí, va floreciendo de a poco.

RSM: Aprovechando la celebración del Día del Payador, ¿querés dejarles algún mensaje a los vecinos respecto a esta práctica?

NT: El mensaje que quiero hacerles llegar es que se escuche, no solo a los payadores, sino a los jóvenes que expresan su arte. Hay muchos jóvenes que necesitan expresarse y no encuentran el lugar para hacerlo, o el medio. No hay tantas puertas abiertas para expresarse libremente.