El gobierno nacional anunció ayuda económica para trabajadores de turismo

Mediante la Resolución 536/2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dispuso el otorgamiento de una asistencia de $10 mil por dos meses destinada a aquellos y aquellas que se desempeñen en trabajos de temporada, vinculados a las actividades turísticas de invierno.

Las condiciones para acceder son: ser mayor de 18 años; registrar DNI emitido por la República Argentina; estar registrados como trabajadores y trabajadoras de temporada en relación de dependencia, del empleador validado por el gobierno provincial; no registrar remuneración declarada por empleadores distintos a los validados por dichas autoridades; no encontrarse registrados como empleadores ni en una relación de empleo público; no percibir prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en programas o acciones de empleo implementados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ni el Salario Social Complementario administrado por el Ministerio de Desarrollo Social; no percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ni el el beneficio de Salario Complementario establecido en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Los trabajadores y trabajadoras que cumplan estos requisitos y se desempeñen en más de un trabajo de temporada, sólo podrán percibir una ayuda por mes. La asistencia será abonada en forma directa y personalizada a las trabajadoras y los trabajadores destinatarios a través del depósito en las cuentas sueldo, que serán verificadas en conjunto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y COELSA (Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago minorista de la República Argentina).