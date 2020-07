Nuevo libro de Sol Guerrero Dewey: una novela policial patagónica

En un apacible pueblo cordillerano, cinco amigas quedan atrapadas e incomunicadas por una tormenta de viento blanco. Las historias se revuelven y las violencias secretas salen a la luz.

“En la quietud del encierro a veces te mirás para adentro, como pasa ahora”. Quizás estos tiempos de aislamiento sean el mejor momento para sumergirse y situarse en la trama de la nueva novela de Sol. “En este caso la tormenta genera que las mujeres develen cosas de sus vidas. Van cayendo fichas que ya no se pueden ignorar. Y, cuando esto sucede, hay que tener las herramientas personales para hacerle frente a eso nuevo que se descubre. Por motivos sociales, o por la misma personalidad de cada cual, hay quienes no tienen esas herramientas, entones no les queda otra que actuar como les sale, con lo que se tiene a mano”.

La novela dialoga de cerca con la sociedad actual, las cinco mujeres fueron criadas en un mundo posmoderno. “Sus historias son ficticias, pero también son absolutamente reales: son cosas que escuché, que vi, que me enteré, es una sumatoria de vivencias personales con distintas cosas que les pasaron a otras mujeres. Las soluciones que les dan a esas vivencias ya no son tan verídicas, porque son parte del género del thriller, pero las historias en sí son muy reales”.

La autora tiene cuatro libros previos: Conjuro, Duendal, Obsidiana y Misterio de Aluminé. Viento blanco es parte de un nuevo ciclo de la autora: “por más de 20 años escribí para un público infantil y juvenil. En este tiempo hubo cambios en mi vida que generaron un cambio en el ciclo literario también. Yo hace mucho quería meterme en un género policial, y hace dos años me empezó a llegar la historia de esta novela.”.

“Quería hacer un policial y salió un policial y, obviamente, salió patagónico, porque tiene todos los ingredientes: el paisaje, la gente, el imago de ser patagónico. Y el viento blanco es protagonista del relato. No es solamente el viento blanco en sí, ni la situación climática, sino que marca también la sensación que genera, lo que se siente cuando ocurre este viento, a lo que se suma la tormenta”, cuenta la autora, quien vive hace más de 17 años en San Martín.

Su libro se encuentra solo en formato digital, con lo que el valor es menor a la mitad de un libro impreso. Está disponible en las principales librerías digitales del mundo.