Hablaron los pastores: «Si son tan dadivosos los vecinos que se lleven a la familia a sus casas»

Este domingo por la mañana, el matrimonio de pastores, dueños de la casa del sector de las 92 Viviendas en el barrio Chacra 32, se comunicaron con RSM, para enviar un comunicado y aclarar por qué no estaban en la vivienda al momento de ingresar una familia sin recursos. «La verdad sobre la casa usurpada de Chacra 32», titula el documento.

Foto: RSM

María Inés Soto y Leonel Sánchez, se comunicaron con este medio y expresaron su malestar por todo lo que se está hablando sobre el estado de la vivienda. «Nosotros viajamos constantemente, somos pastores de la iglesia en la congregación de San Martín de los Andes, pero también trabajamos en Neuquén. Quisimos volver, pero no pudimos, tenemos domicilio en San Martín y la policía nos dijo que podemos ingresar. Además ahora está cortada la ruta y no podemos viajar», indicó María Inés.

«Nos sorprende como se han manejado algunos vecinos, pero hay más de 400 personas que son de nuestra congregación que pueden dar testimonio que vivimos en esa casa», indicó la mujer, sorprendida expresó por el accionar de vecinos que no solo manifestaron que esa casa es utilizada como una iglesia y que sus dueños no viven permanentemente allí, sino por defender a la mujer madre de dos hijos que tomó posesión de la vivienda al no tener un lugar para vivir.

«Estamos viendo la forma legal para poder viajar hacia nuestra vivienda», expresó Leonel Sánchez, pastor de la iglesia y esposo de María Inés. Sobre los incidentes que ocurrieron el día que la vecina usurpó la vivienda y en la noche de este sábado, Sánchez, indicó que «esa gente que fue ahí son parte del equipo nuestro que son los que se encargan de cuidar la casa cuando nosotros viajamos. Yo les di la orden de que vayan y cuiden de que no saquen nada porque tenemos nuestras pertenencias».

«Algunos vecinos dejan mucho que desear, se han encargado de hacer todo el alboroto porque justamente me enteré a través de un grupo que tenemos los vecinos de la Chacra y sé todo lo que están diciendo. Todo lo que se habla no es verdad, nosotros habitamos esa casa, vivimos ahí, nuestro trabajo es viajar y nos encontró la pandemia y viajamos dos veces más y ya no pudimos volver, porque se cancelaron las entradas a la ciudad», explicó Leonel.

Sobre la decisión de volver desde Gral. Enrique Godoy, Río Negro, Sánchez expresó que «estamos esperando que nos del el ok y salgo para allá a sacar esa mujer de ahí. Estamos en una casa que nos prestaron. Si hay vecinos que tanto la apoyan, que se la lleven a su casa y la mantengan ahí hasta que la municipalidad le solucione el problema. Si son tan dadivosos con las cosas ajenas. Vivimos hace más de 6 años, todo lo que construimos ahí, hasta los paredones divisorios, los construí sin pedirle nada a nadie, por eso la envidia de los vecinos», indicó bastante molesto por todo el pastor del Instituto Bíblico Cristianos de Berea.

«Detrás de la Vivienda tenemos un quincho donde nos reunimos con el liderazgo, porque yo soy pastor de ahí y aparte soy supervisor del Instituto. Viajamos continuamente a Neuquén, Centenario, Cinco Saltos, Gral. Roca, pero nuestra residencia es ahí», indicó Sánchez. Sobre las acusaciones de algunos vecinos que dentro del Instituto se pide el diezmo para solventar los gastos de los pastores, éste manifestó que nosotros lo único que hacemos es trabajar con la gente, si sienten colaborar con el desarrollo de la obra, lo hacen. Cada uno colabora para ayudar, ellos entienden que lo que nosotros hacemos es una ayuda y gracias a nosotros muchas familias se han restaurado. Son más de 400 en San Martín y más de 6 mil en todo el mundo», cerró diciendo el pastor, advirtiendo que en las próximas horas, de conseguir el permiso vendrá a recuperar la vivienda.

EL COMUNICADO: