Dos familias perdieron todo en un incendio de grandes dimensiones en Villa La Angostura

La casa de una familia comenzó a arder en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa La Angostura. La construcción de madera estaba ubicada en un predio donde la familia tenía tres casas en la calle Quetrihué al 661 del barrio Peumayén.

Foto: Bomberos VLA

La mamá de tres hijos, logró sacarlos ilesos del fuego que destruyó por completo su vivienda, y que también alcanzó la lindante donde vivía una de sus hermanas con su familia.

«Mi hermana ya había dormido a su hija de 5 años y estaba con mis otros dos sobrinos que son mellizos, un nena y una nene, cuando vio fuego dentro de la casa», describió la mujer.

La vivienda tenía gas natural pero al no haber podido aislar la misma correctamente, no lograba calentarla. Fue por ello que instaló una salamandra para que sus hijos no pasaran frío.

Foto: Bomberos VLA

«Todas las noches mi hermana apagaba la salamandra, pero se ve que anoche quedó alguna chispita que fue la que provocó el incendio ya que las paredes de su casa eran de madera», describió la mujer, aun conmovida por la situación que traviesa su familia.

Cuando la mujer pudo salir con sus tres hijos, avisó rápidamente a su hermana que vivía al lado porque las llamas también estaban alcanzando su casa, donde había tres personas, entre ellas otra niña, quienes también lograron escapar del fuego. En la tercera casa vive la madre de las tres hermanas, quien tampoco sufrió heridas por el incendio.