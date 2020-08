Guías de Turismo locales reclamaron por las ayudas que les prometieron pero que no llegan

Esta mañana, el grupo de Guías de Turismo de la localidad se reunió frente a Desarrollo Social para solicitar que se cumplieran las promesas de ayudas sociales que se habían realizado desde la Secretaría de Turismo hace dos meses.

“Somos profesionales que trabajamos independientemente y que estamos imposibilitados de brindar nuestro servicio desde el 13 de marzo, cuando se cerraron los ingresos a Parques Nacionales. Desde hace 143 días exactamente que no trabajamos, por lo que no ingresa ningún dinero a nuestros hogares, y no sabemos cuándo volveremos a estar en actividad”, comentaron los guías a RSM.

“Desde el mes de junio estamos intentando comunicarnos con representantes del gobierno local y provincial. Desde provincia no tuvimos ninguna respuesta y desde el municipio nos dieron bolsones de alimento y una promesa de ayuda económica para todos los guías. Para esto hicimos un relevamiento completo con la explicación de cada situación en particular que está viviendo cada guía, el cual fue enviado a Desarrollo Social. Ellos nos volvieron a hacer otro relevamiento que les llevo dos semanas más y así, luego de un criterio poco entendible, determinaron ayudar al 30 % de nuestros colegas y al resto no”, explicaron.

“Esta mañana exigimos que nos aclararan este criterio, pero lo que nos dijeron fue totalmente poco elaborado, sin mucho contenido. Entendemos que en el área de Desarrollo hay muchas personas que trabajan con situaciones muy vulnerables por lo tanto tendrían que ser más gentiles al momento de recibirnos y darnos las respuestas que buscamos ya que es parte de su trabajo. El pueblo paga esos sueldos y queremos que nos atiendan como corresponde”.

“Hace cuatro meses que venimos escuchando solamente promesas. Fue por eso que tuvimos que recurrir a este reclamo y solicitar la presencia de Alejandro Apaolaza, que fue quien nos dijo que Desarrollo acompañaría nuestra situación”. El secretario de Turismo se acercó a Desarrollo y prometió a los guías tomar el asunto para, en breve, poder determinar con Hacienda una respuesta.