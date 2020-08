«Me dio un fierrazo que me partió la cabeza, me hicieron 6 puntos», expresó el joven agredido por un policía

El sábado por la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, Franco González, un joven de nuestra ciudad fue interceptado por efectivos policiales a la altura de una de las pasarelas del arroyo Pocahullo. El joven se encontraba junto a su primo, y de acuerdo a su testimonio , se dirigían a tomar un taxi para volver a sus viviendas, luego de estar en lo de un familiar.

«Nos paró la policía a los dos. Uno de ellos me puso contra el móvil policial y como no tenía documentos empezó a patearme las piernas, entonces le pedí que por favor deje de patearme, porque tengo una operación y tengo una prótesis que si me la quiebra me tienen que cortar la pierna. «¿Qué sos atrevido?», me dijo y ahí nomás me empezó a pegar piñas. En eso uno de ellos sacó un fierro de la camioneta que lo tenía en la parte de atrás, y me dio un fierrazo que me partió la cabeza», expresó a RSM Franco.

Aturdido por los golpes, Franco explicó que después del golpe en la cabeza salió corriendo del lugar todo sangrado. «Salí corriendo porque después del fierrazo que me metió me dijeron que me iban a cagar a palos. Cuando me alcanzaron volvieron a pegarme por todos lados y me llevaron al hospital. Allí me limpiaron, me cosieron y me tuvieron en la guardia hasta las 10 de la mañana», explicó el joven agredido.

Además explicó que «el médico que me atendió estaba muy enojado porque que otras 5 personas habían ido también con agresiones policiales». El joven explicó que además lo dejaron solo en el hospital. «Hicieron abandono de persona, porque me dejaron con la cabeza rota en el hospital y se fueron. A mi primo sí lo tuvieron detenido hasta el domingo esposado», indicó.

A la salida del hospital, González intentó hacer la denuncia, llevando además el certificado médico que constató las heridas recibidas. «No me quisieron tomar la denuncia en la Comisaría 23°, «acá no te vamos a tomar la denuncia contra un policía», me dijeron. Por eso yo hago responsable de cualquier cosa que me pase a los policías.

Hace algunas horas el joven hizo un posteo en su muro de Facebook donde identificó a uno de los efectivos policiales que lo golpeó y que le pegó con el fierro en la cabeza. «Andaba con un pedazo de fierro atrás de la camioneta y lo sacó y me lo dio en la cabeza», explicó. En Facebook recibió más de 300 mensajes y además explicó que «la señora que usurpó la casa de Chacra 32 me escribió y me dijo que fue el mismo policía que la agredió».

Este jueves se presentará en la fiscalía para radicar la denuncia correspondiente. «Voy a ir y voy a llevar el certificado del médico, porque esto no puede quedar así, acá hubo un claro abuso de autoridad. Yo no tengo ningún antecedente de nada, mi intención es poder entrar Ejército y justamente tengo que volver a la Comisaría a buscar mis antecedentes», finalizó diciendo Franco, aún molesto por lo que le tocó vivir.