Propuesto por el fiscal general Gerez, piden el jury y destitución del fiscal Terán por sus polémicas declaraciones

El fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, días atrás manifestó en una entrevista en una radio que se debería autorizar a las mujeres a portar armas de fuego porque «cuando el sujeto está dispuesto a matarte no hay ninguna barrera que lo frene, sólo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla».

Este jueves dialogó con los periodistas de C5N, Luli Trujillo y Julián Guarino, en donde Terán puso a la periodista en una situación hipotética para argumentar en favor de su propuesta. Le preguntó si estaba casada y, ante la respuesta afirmativa le preguntó si usaría un arma en caso de convivir con una persona violenta. «Primero que una mujer no tendría que convivir…» arrancó ella cuando él la interrumpió: «¡Elegí, sí o no! ¡O matás o te matan! ¡Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarle a cualquiera, conmigo no te vas a hacer la torita!», a los gritos.

Terán había sido convocado a raíz de su entrevista en una radio de Neuquén en la que dijo: «Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo». Incluso afirmó que las armas no son un peligro para los menores en el hogar: «Adentro de las casas hay cuchillos también, ¿no? ¿Y se viven apuñalando los nenes? No jodamos».

Tanto la entrevista en FM Fuego de Cutral Co, como la que brindo en el canal de noticias de Buenos Aires, sirvieron no solo para generar el repudio generalizado por su violencia, sino que el fiscal general José Gerez pidió la apertura del jurado de enjuiciamiento contra el fiscal jefe de Cutral Co. El fundamento es el mal desempeño de sus funciones. El pedido se suma al que presentó el diputado provincial del Frente de Todos, Mariano Mansilla.

Gerez aclaró que «las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal. La afirmación respecto de que las mujeres víctimas de violencia de género deben ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla».

Más allá del caracter «personal» de sus definiciones, el Ministerio Público explicó que «dichas manifestaciones tampoco respetan lo estipulado y regulado en la legislación internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres».

En las últimas horas se conoció y así lo confirmó Gerez en una entrevista en C5N, que Santiago Terán solicitó una licencia por enfermedad prolongada, la cual fue aceptada, pero que no entorpece de ninguna manera el proceso de enjuicimiento llevado adelante por el fiscal general Gerez.

De esa forma, el TSJ le dio vía libre al inicio del proceso que determinará si el fiscal Terán llega a un jury de enjuiciamiento luego de sus polémicas declaraciones en medios locales y nacionales relacionados a la violencia de género.